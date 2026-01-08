Asaltaron una dietética a punta de pistola y se llevaron casi medio millón de pesos

El delincuente amenazó a la empleada de la dietética de Godoy Cruz para llevarse la suma de 430.000 pesos en efectivo.

El asalto a la dietética terminó con el robo de casi medio millón de pesos en efectivo.

Un delincuente armado perpetró un violento asalto en la noche de este miércoles en un local de Godoy Cruz. El malviviente sorprendió a la empleada del comercio y, tras amenazarla con un revólver, logró escapar con más de 400 mil pesos.

El asalto ocurrió cerca de las 20.45 en una dietética ubicada sobre la calle Leguizamón. Según la reconstrucción del hecho, la empleada, de 21 años, se encontraba trabajando cuando el sujeto ingresó al establecimiento simulando ser un cliente.

Cómo fue el robo a la dietética En ese momento, el hombre extrajo un arma de fuego tipo revólver y, bajo amenazas de muerte, le exigió a la joven la entrega inmediata del dinero de la recaudación del local. Ante el peligro inminente, la joven entregó la suma de 430.000 pesos en efectivo.