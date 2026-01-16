Quién era "Lucho", el mochilero argentino hallado muerto en un río de Colombia

Ángel Luciano Morales era mochilero. Su cuerpo apareció desnudo y sin signos de violencia en un río de Colombia. La Justicia investiga las causas.

Ángel Luciano Morales era un mochilero argentino. Su cuerpo apareció desnudo y sin signos de violencia en un río de Colombia.

La aparición sin vida de un mochilero argentino en Colombia conmocionó a la comunidad viajera y a sus seres queridos. Se trata de Ángel Luciano Morales, de 30 años, conocido como “Lucho” o “El Argentino”, cuyo cuerpo fue encontrado en el lecho de un río del municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander.

El hallazgo se produjo el lunes pasado por la mañana, cuando vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades al observar el cuerpo en la ribera del río de Oro, a la altura del barrio Hoyo Grande. Personal de Defensa Civil y Bomberos participaron del operativo de extracción y posterior resguardo del cadáver.

Según la información oficial difundida por la Fiscalía General de la Nación, el joven fue encontrado desnudo y sin lesiones visibles, lo que activó una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de su muerte. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la realización de los estudios correspondientes.

operativo para recuperar el cuerpo de Morales (Defensa Civil Junta Piedecuesta) Quién era el mochilero argentino Morales era oriundo de la provincia de Córdoba y llevaba un estilo de vida nómade. Se había instalado desde hacía un tiempo en Piedecuesta, donde era conocido por vecinos y otros viajeros. Vivía del malabarismo y recorría distintos puntos de Colombia y Ecuador, países que solía retratar en sus redes sociales.

Tras conocerse la noticia, numerosos mensajes de despedida comenzaron a multiplicarse en plataformas digitales. Amigos y conocidos lo recordaron como una persona solidaria, amable y apasionada por los viajes. “Murió haciendo lo que más le gustaba, mochilear”, escribió uno de sus allegados, mientras otro destacó su amor por Colombia y la huella que dejó en quienes lo conocieron.