Un grupo de ladrones cayó por el robo en una casa del barrio Procrear Maipú

Los cuatro ladrones fueron detenidos en la zona de la triple frontera entre Godoy Cruz, Luján y Maipú. Quedaron a disposición de la Justicia.

Un grupo de ladrones fue detenido la tarde de este viernes por un robo en el barrio Procrear de Maipú. Los sospechosos fueron sorprendidos mientras trasladaban un horno eléctrico sustraído de una vivienda, en el marco de un operativo policial que se inició tras el hecho de inseguridad.

El hecho ocurrió pasadas las 15, cuando una mujer 38 años se comunicó con la línea de emergencias 911 para denunciar que había sido víctima de un robo en su domicilio del citado complejo ubicado en la zona de la triple frontera entre Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Frente a eso, personal de la Subcomisaría Lorenz y de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) entrevistaron a la damnificada, quien indicó que le habían sustraído un horno eléctrico que se encontraba en el patio delantero de su vivienda.

La detención de los autores del robo A partir de las averiguaciones practicadas la zona donde se produjo el robo, los uniformados lograron establecer las características físicas y la vestimenta de los presuntos autores, además de una posible dirección de fuga.

Con esos datos, se montó un operativo en la zona y, minutos después, los efectivos lograron interceptar a cuatro sujetos que se desplazaban con el horno denunciado.