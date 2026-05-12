Ofrecen una millonaria recompensa por datos sobre un hombre desaparecido hace más de un año en Mendoza

El Ministerio de Seguridad y Justicia ofreció una millonaria recompensa para quien aporte datos que permitan esclarecer un paradero denunciado a comienzos del 2025 en Mendoza. Se trata de Gustavo Ariel Sánchez Núñez , desaparecido el 8 de marzo del año pasado, tras salir de su domicilio de Guaymallén .

La medida, solicitada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación, apunta a la aparición de testigos que puedan aportar información para conocer mayores datos acerca del hombre desaparecido

Por eso, se informó sobre la posibilidad de obtener la suma de 6.000.000 pesos , en caso de que alguien brinde información relevante que permita ubicar a Sánchez Núñez. Cabe aclarar que, el monto a percibir dependerá de la utilidad y precisión de la información aportada, así cómo de su impacto en el avance de ambas causas.

Gustavo Ariel Sánchez Núñez , de 37 años , fue visto por última vez durante la mañana del 8 de marzo de 2025 en Guaymallén . Al momento de su desaparición llevaba puesta una remera blanca de manga corta y un pantalón deportivo azul. Desde entonces, la causa avanzó entre hipótesis y medidas investigativas impulsadas por la Fiscalía de Homicidios.

Uno de los episodios que sacudió el expediente ocurrió semanas después, cuando su esposa, Edith Yolande Colque (35), condenada en 2019 a seis años de prisión por integrar una organización vinculada al narcotráfico recibió información que apuntaba a que Sánchez Núñez habría sido asesinado y posteriormente arrojado a un pozo ciego .

A partir de esos datos, se ordenó un allanamiento a una vivienda del barrio Belgrano 1, vinculada a una reconocida referente narco. Testimonios indicaron que Sánchez Núñez se habría dirigido hacia ese domicilio y que allí le podrían haber quitado la vida.

Una hipótesis que no prosperó

Durante las pericias realizadas en el inmueble, personal de la Policía Científica detectó 13 indicios compatibles con manchas hemáticas. Fuentes ligadas al expediente señalaron que algunas de esas marcas habrían intentado ser eliminadas con lavandina. Entre los rastros hallados, uno de ellos presentaba dimensiones cercanas a los tres metros de largo por dos de ancho.

El avance de la causa también incorporó otro elemento clave: un indicio de características similares a una mancha hemática, encontrada durante un procedimiento realizado en la vivienda de la pareja de Sánchez Núñez. Ese hallazgo abrió nuevas líneas investigativas y llevó a los pesquisas a replantear parte de la hipótesis inicial sobre el posible desenlace del caso.

No obstante, si bien se profundizaron esas hipótesis que apuntaban a que el hombre había sido ultimado y luego descartaron su cadaver, pero no surgieron nuevas pistas o pruebas para sostener esa versión. Por esos motivos, no está claro cuál pudo haber sido el motivo de su ausencia.

Así, a más de un año del inició de la pesquisa, las autoridades tienen como objetivo localizar a testigos que cuenten con datos sobre Sánchez Núñez y ayuden a esclarecer su misteriosa desaparición.