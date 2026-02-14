La mujer envión, Amalia Amoedo De Lafuente, ama, una artista llena de sí

“Así es , el amor es lo que es intangible y sólido a la vez, Liviano” (Ama Amoedo) Hay tantos “Sí”…Su “Sí” llena! Ser artista es ser asumiéndose abismo, paradigma y lustre. Ella es artista cuando es amada y mujer cuando ama. Cuando crea pinceladas, volumen, texturas y fragancias. Cuando espera lo que es…

Cuando ayuda reencontrándose con lo esencial de sí misma en el lugar del otro. Cuando consagra miradas al coleccionar esas miradas que descubrimos obras de arte . Cuando emprende al descubrir el sentido… que le hace sentir lo que es como es al impulsar lo que es a lo que necesita ser.

Una experiencia de familia: su abuela Amalita, su mamá Inés, su hermano Alejandro. Sus hijas, Bárbara y tanto más de tantos más… Sus fieles espejos…

La tenaz mirada épica de Ama adviene arte: el arte del lugar del otro (filantropista), el arte de dar valor a las miradas reuniéndolas (Coleccionista), el arte de expresar la trascendencia en lo que es (artista visual).

Una marca: Quiere ser como es.

Y lo es con todos…

Lo que se puede creer lo hace creíble: el arte

Nos hace parecernos tanto a nuestros sueños.

Porque nos sueña…

Juan Barros (2) Ella es artista cuando es amada y mujer cuando ama. Ilustración de Juan Barros.

“Hace más de 28 años mi hermano Alejandro me regaló mi primera obra de arte, una pintura de Gachi Hasper que atesoro. Desde entonces el arte llegó a mi vida para quedarse. comencé mi propia colección y mi camino como artista pudiendo acompañar la escena del arte desde ambos lugares. Me compromento a seguir celebrando y promoviendo el arte y la cultura con la misma pasión y dedicación de siempre”

El amor necesita ser lo que es

¡Gracias Ama!

¡Me dio todo! Al darme más de mi madre…

Y me dio el alto honor al confesarme: “A mi mamá le hubiese encantado conocerte y a vos te hubiese encantado conocer a mi mamá”.

(A partir del año 2024 es distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir del año 2021 crea y preside en Uruguay la Fundación Ama Amoedo.

Y su corazón especialmente late en la Colección Amalita y la Fundación Policía Federal Argentina. Además de ser la respiración profunda de tantas otras iniciativas aquí y en el mundo.)

