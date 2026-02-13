Un famoso artista argentino se casará con su pareja: de quién se trata

En Intrusos revelaron el famoso cantante que dará el "sí, quiero" y contaron todos los detalles de la boda.

En Intrusos dieron a conocer una hermosa noticia que tiene que ver con el casamiento de un artista argentino muy famoso. Se trata nada más y nada menos que de Paulo Londra, quien está de novio con Martina Quetglas.

El cantante cordobés de esta manera subirá al altar junto a su pareja en el mes de diciembre, según dio a conocer Pablo Layus desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra cubriendo la temporada de verano.

"La que está contenta y mirando fecha es la familia de Paulo Londra. Tenemos la fecha del casamiento y la fecha de la llegada de Justina, la hija de Paulo Londra junto a Martina Quetglas", comenzó contando. La bebé nacerá el próximo 8 de marzo y hay mucha felicidad en los futuros papás.