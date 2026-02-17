Santiago del Estero: una mujer fue al carnaval y la encontraron descuartizada y quemada

El cuerpo fue hallado en la parte trasera de un cementerio en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La principal hipótesis es un femicidio.

Un espantoso hecho conmueve a la ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Se trata de una mujer de 65 años que fue hallada asesinada y calcinada en la parte trasera de un cementerio luego de haber salido de su casa para festejar el carnaval este domingo.

La víctima fue identificada como Ramona Emilia Medina, quien vivía en el barrio Agua Santa. Al ver que no regresaba, su familia pidió que se activara el protocolo de búsqueda de personas y se difundió su imagen.

Un remisero aportó un dato decisivo: contó que fue llamado a una casa del barrio Herrera El Alto y que, al llegar, vio a una mujer sentada y a un hombre que intentaba subirla al vehículo. Por considerar que ambos estaban ebrios, se negó a realizar el viaje. Con ese testimonio, el fiscal Gustavo Montenegro solicitó allanamientos, que fueron autorizados por el juez Silvio Sálice.

En el procedimiento fue aprehendido L.R.B, de 38 años. La Policía secuestró dos teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente de la mujer desaparecida. Horas más tarde, y ante los avances de la investigación, el acusado habría indicado el lugar donde se encontraba el cuerpo.

Así encontraron el cuerpo detrás del cementerio de Termas de Río Hondo Con datos aportados por el sospechoso, los investigadores llegaron a un campo lindero a un cementerio, donde encontraron el cadáver quemado y envuelto en una frazada. Fuentes del caso indicaron que faltaban extremidades y el cráneo, por lo que las pericias forenses deberán establecer si las lesiones se deben al fuego o a la acción de animales.