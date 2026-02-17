Crimen en el Carnaval de Mercedes: los escalofriantes datos que arrojó la autopsia de Brian Cabrera

En las últimas horas, trascendieron los resultados de la autopsia de Brian Cabrera, el chico de 18 años que fue asesinado durante el Carnaval de Mercedes.

La muerte de Brian Cabrera conmociona a la ciudad bonaerense de Mercedes. El domingo por la madrugada, durante la segunda noche de los festejos por Carnaval, el chico de 18 años fue asesinado. Este martes, mientras avanza la investigación del hecho, se dieron a conocer los resultados de la autopsia.

Los resultados de la autopsia a Brian Cabrera De acuerdo con los resultados de la autopsia a Brian, que filtraron fuentes del caso, el joven sufrió lesiones graves en la cabeza como consecuencia de un disparo de arma de fuego. El impacto se ubicó en la parte posterior derecha del cráneo. Según el estudio, esa herida fue la causa de muerte.

Braian Cabrera Braian Cabrera fue asesinado este domingo en pleno carnaval de Mercedes. Qué encontraron en la escena del crimen En el lugar del ataque se encontró un revólver calibre 22. Luego, los investigadores recuperaron el proyectil, que sería compatible con esa arma. Ese hallazgo fue señalado como un elemento determinante para reconstruir lo sucedido durante la madrugada en la que se produjo el ataque.

En ese marco, el caso fue caratulado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Con esa calificación, la pesquisa sigue en curso y mantiene a tres personas detenidas por el hecho, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

La emotiva despedida a Brian Cabrera en Mercedes Mientras avanza el expediente, familiares y amigos despidieron a Cabrera con una movilización en el Barrio San Martín. El lunes al mediodía se realizó una caravana de motos por la zona en la que el joven solía vivir. La recorrida incluyó bocinazos y un trayecto por calles del barrio como forma de homenaje.