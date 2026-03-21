Impactante choque en ruta 9: murió una joven y la sobreviviente está grave

El hecho ocurrió en el kilómetro 75 de la ruta 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana. Las jóvenes quedaron atrapadas entre el auto y sus valijas.

Un impactante choque tuvo lugar este sábado en el kilómetro 75 de la ruta 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana. En el suceso, un camión impactó la parte trasera de un auto en el que viajaban dos jóvenes. Una de ellas murió en el acto, mientras que la otra está internada de gravedad.

De acuerdo se informó, las chicas acababan de arribar a la terminal de micros desde la provincia de Córdoba. Debido al golpe del camión, el vehículo en el que estaban quedó completamente destruido y las jóvenes quedaron atrapadas entre el auto y sus propias valijas.

Qué se sabe de la chica que sobrevivió al choque Los Bomberos Voluntarios de Campana acudieron rápidamente al lugar de los hechos y trabajaron de urgencia para liberar a la sobreviviente, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José en muy grave estado.

Asimismo, la zona permanece resguardada a la espera de los peritajes de rigor. "El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más", confirmaron las autoridades respecto a la presencia de la policía científica y el instructor fiscal en el sitio.

Y es que, minutos más tarde, se registró otro siniestro que se produjo metros atrás del choque inicial. Allí, un camión impactó a otros tres vehículos que intentaban frenar ante el desastre, lo que resultó en un choque en cadena que complicó aún más la situación logística.