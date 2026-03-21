Hallan ahogado a un joven que había sido arrastrado por un río crecido en Ascochinga

Tenía 29 años y fue encontrado tras horas de búsqueda en Ascochinga, Córdoba. Había sido arrastrado luego de caer a un río crecido por intensas lluvias

Un joven de 29 años fue encontrado sin vida luego de haber sido arrastrado por la corriente de un río crecido en un paraje cercano a la localidad de Ascochinga.

Un joven de 29 años fue encontrado sin vida luego de haber sido arrastrado por la corriente de un río crecido en un paraje cercano a la localidad de Ascochinga, en la provincia de Córdoba, en medio del fuerte temporal que afectó a la región.

El hallazgo se produjo tras un intenso operativo de búsqueda que se inició durante la madrugada del sábado, luego de que se denunciara su desaparición. Personal del DUAR localizó el cuerpo completamente sumergido en el cauce.

De acuerdo a la información oficial, el hombre se encontraba acompañado por un joven de 22 años cuando fue sorprendido por la crecida del río. La víctima fue arrastrada por la corriente y, pese al intento desesperado de su acompañante por rescatarlo, no logró sacarlo del agua. Inmediatamente, el testigo dio aviso a la Policía, lo que permitió activar el operativo.

Rastrillaje en el río Las tareas de rastrillaje se desarrollaron en condiciones complejas debido al caudal elevado. En la zona de cuenca alta se registraron precipitaciones de entre 100 y 130 milímetros, lo que incrementó significativamente la fuerza del agua y dificultó el trabajo de los rescatistas.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la región de Ascochinga fue una de las más afectadas por las lluvias en las últimas horas, ubicándose entre los puntos con mayor acumulación de agua.