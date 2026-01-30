Mendoza inundada por la tormenta: la creciente arrastró dos autos en Luján de Cuyo

Árboles caídos, calles anegadas y un centro comercial bajo el agua, son algunos de los daños que se han reportado hasta el momento por la fuerte tormenta que se desató esta tarde en Mendoza . Uno de los videos que más se viralizó es el de dos autos arrastrados por la creciente en la calle Anchorena.

En las imágenes que circularon en pocos minutos en los grupos de WhatsApp de Mendoza, el más llamativo es el que muestra como la creciente arrastra dos autos ppr la calle Anchorena de Luján de Cuyo.

El primero en ser arrastrado por el agua es un Fiat blanco que. El vehículo sale del estacionamiento, da un giro y sigue el curso del agua.

Después choca con un Fiat Uno gris y lo empuja por la corriente. El auto blanco avanza y queda atravesado en la calle.

Las persona que estaban en el lugar especulan que el rodado puede seguir calle abajo y quizas volcarse si encuentra algún obstáculo.

La tormenta en Mendoza

Por el momento, no hay un informe de daños de la tormenta que pasó esta tarde por Mendoza. Sin embargo, los registros audiovisuales dan cuenta de calles inundadas, árboles caídos y zanjones desbordados.

Además, se han reportado cortes del electricidad en algunas zonas y desde Aguas Mendocinas advirtieron que puede haber problemas en el suministroa por las fallas en las bombas y el ingreso de agua cruda en las plantas potabilizadoras.