Presenta:

Sociedad

|

Tormenta

Las imágenes que reflejan el efecto de la tormenta en el Gran Mendoza

Comenzó la tormenta en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Las imágenes del fenómeno que golpea fuerte en Mendoza.

MDZ Sociedad

Comenzó la tormenta en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Las mejores imágenes.

Comenzó la tormenta en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Las mejores imágenes.

Las fuertes tormentas de este viernes atravesaron el Gran Mendoza con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en distintos puntos del área metropolitana, dejando postales de calles anegadas y cielos cargados sobre Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Las Heras y Guaymallén.

Las imágenes reflejan el impacto del frente de tormenta y la intensidad del fenómeno, que se desplegó en pocos minutos sobre buena parte del conglomerado urbano.La tormenta en Mendoza pronosticada para este fin de semana comenzó finalmente en horas de la tarde este viernes y ya azota a distintos puntos del territorio provincial.

Te Podría Interesar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja debido a la peligrosidad de las precipitaciones. En varios lugares también se reporta caída de granizo.

La provincia aparece con áreas en nivel amarillo y otras en nivel naranja, lo que anticipa un escenario de inestabilidad marcado.

Las imágenes que reflejan el efecto de la tormenta

Lluvia En El Límite De Godoy Cruz Y Luján
Lluvia En La Plaza Independencia
Por La Lluvia Una Camioneta Cayó A La Acequia
Lluvia Intensa En La Ciudad De Mendoza
Zanjón Con Mucha Corriente Por La Lluvia
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.27.38
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.28.31
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.27.18
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.18.32
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.15.49
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.14.35
Tormenta en Mendoza 2
Comenzó la tormenta en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Las mejores imágenes.

Comenzó la tormenta en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Las mejores imágenes.

tormenta en mendoza 3
tormenta en mendoza 4
tormenta en mendoza 5

Archivado en

Notas Relacionadas