Las imágenes que reflejan el efecto de la tormenta en el Gran Mendoza

Comenzó la tormenta en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Las imágenes del fenómeno que golpea fuerte en Mendoza.

Las fuertes tormentas de este viernes atravesaron el Gran Mendoza con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en distintos puntos del área metropolitana, dejando postales de calles anegadas y cielos cargados sobre Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Las Heras y Guaymallén.

Las imágenes reflejan el impacto del frente de tormenta y la intensidad del fenómeno, que se desplegó en pocos minutos sobre buena parte del conglomerado urbano.La tormenta en Mendoza pronosticada para este fin de semana comenzó finalmente en horas de la tarde este viernes y ya azota a distintos puntos del territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja debido a la peligrosidad de las precipitaciones. En varios lugares también se reporta caída de granizo.

La provincia aparece con áreas en nivel amarillo y otras en nivel naranja, lo que anticipa un escenario de inestabilidad marcado.