Fin de semana largo: qué documentos hay que llevar en el auto para evitar multas

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo , miles de argentinos se preparan para salir a la ruta rumbo a distintos destinos turísticos. En ese contexto, las autoridades reforzarán los controles vehiculares en rutas nacionales y provinciales. Los documentos necesarios para evitar multas y demoras.

Entre los documentos esenciales figura el Documento Nacional de Identidad (DNI), que en muchos controles continúa siendo requerido en formato físico. También es obligatorio llevar la licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo.

En este caso, puede exhibirse de manera digital mediante la aplicación Mi Argentina , aunque especialistas recomiendan contar también con la versión física para evitar inconvenientes por falta de señal o diferencias entre jurisdicciones.

Otro requisito indispensable es la cédula verde o la autorización correspondiente para conducir el vehículo en caso de no ser el titular. Aunque existe la versión digital, varias provincias todavía solicitan el documento impreso durante los controles viales.

Además, los conductores deberán presentar el comprobante del seguro automotor vigente y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según corresponda en cada provincia. La oblea de la VTV debe estar visible en el parabrisas y circular con la revisión vencida constituye una infracción.

Los operativos también incluyen controles sobre los elementos de seguridad obligatorios dentro del vehículo. Entre ellos se encuentran el matafuegos con carga vigente y correctamente sujeto, las balizas triangulares y las herramientas básicas para el cambio de neumáticos, como gato hidráulico y llave cruz. En algunas jurisdicciones también se exige chaleco reflectivo.

Las autoridades remarcan que no contar con alguno de estos documentos puede derivar en sanciones económicas, retención de papeles e incluso la imposibilidad de continuar circulando hasta regularizar la situación.