El caso del motochorro que escapaba tras un robo y atropelló a una niña de 3 años y a su madre en Las Heras

El robo de una moto desembocó días atrás en un accidente en el que fue atropellada una niña de 3 años y su madre en Las Heras . Las víctimas debieron ser hospitalizadas tras el siniestro y el motochorro que manejaba el vehículo sustraído escapó de la escena. No obstante, fue detenido cuando pidió asistencia en un nosocomio de la zona.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio tuvo su inicio alrededor de las 16.40 cuando una joven, de 22 años, acababa de salir de su casa, en un loteo del distrito de El Pastal para dirigirse a trabajar a Godoy Cruz , a bordo de su Honda Wave 110cc .

Algunos metros antes de llegar al cruce de ruta 40 y calle El Pastal fue interceptada por dos malvivientes a bordo de una moto roja de baja cilindrada, uno con casco rojo y el otro blanco, quienes le apuntaron con un arma de fuego en pleno movimiento.

Para evitar que su vida corriera peligro, la chica frenó y bajó de la moto, dejándole tirada sobre la vía pública. Acto seguido, el delincuente que iba como acompañante tomó se apoderó de la Honda Wave y junto a su cómplice se dieron a la fuga en ambos vehículos.

Momentos después, personal de la Comisaría 56° que fue alertado sobre esa situación se desplazó a la escena y asistió a la víctima para radicar la denuncia correspondiente, por lo que la trasladaron hasta la Oficina Fiscal Las Heras N°2 .

Choque y huída en El Borbollón

Menos de una hora más tarde, cerca de las 17.30, el sospechoso que escapaba a bordo de la motocicleta sustraída volvió a ser noticia: en el cruce de calles Benteveo y Gutemberg, en el distrito de El Borbollón, arrolló a una mujer, de 46 años, y a su pequeña hijita, quienes caminaban por una esquina de esa intersección.

FotoJet(8) La Honda Wave 110cc que le robaron a la joven en El Pastal y fue abandonada tras el choque en El Borbollón. Gentileza.

El marido y padre de las víctimas, respectivamente, presenció el accidente y confrontó de inmediato al motochorro, pero este fue rescatado por su compañero delictivo, quien pasó a buscarlo en la moto en la que, inicialmente, ambos se movilizaban, surge del relato policial.

En tanto, la mujer y su hija fueron trasladadas hasta el Hospital Gailhac con ayuda de los vecinos de la zona, donde recibieron la asistencia por las lesiones sufridas.

La detención del sospechoso

Casi en paralelo, un sujeto, identificado como Axel Maximiliano Fabrizo, de 25 años, se presentó en la guardia del Hospital Carrillo. El joven, con pasado carcelario, había sufrido lesiones por un accidente en moto y, llamativamente, tenía las mismas características físicas que el motochorro que atropelló a la mujer y a la niña.

Rápidamente, se le dio aviso a las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) y lo derivaron al Hospital Lagomaggiore. En ese nosocomio de la Ciudad de Mendoza, lo esperaron efectivos de la citada comisaría de El Borbollón, quienes lo aprehendieron como presunto autor del robo y del accidente, una vez que recibió la asistencia médica correspondiente.

hospital lagomaggiore frente edificio (8) El sospechoso fue detenido en el Hospital Lagomaggiore de la Ciudad de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

Más allá de que el trabajo policial sostiene que se trató de hechos consecutivos, se abrieron dos causas en la Justicia que inicialmente se trabajarán por cuerdas separadas: una en la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, que tiene de turno a Juan Manuel Bancalari; y la otra en la UFI de Tránsito, que pasó a la órbita de la fiscal Liliana Giselle Lana.

Una vez que se logren reunir las pruebas necesarias que comprueben la vinculación de Fabrizo en los dos episodios, las causas podrían unificarse e investigarse bajo un mismo cúmulo de expedientes, explicaron fuentes relacionadas a la investigación.