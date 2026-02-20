Hallaron a un hombre sin vida en la costa del lago del Dique Los Molinos
El cuerpo del hombre fue visto flotando en el lago del Dique Los Molinos, de Córdoba. La Fiscalía de Río Tercero investiga las causas del deceso.
Un hombre de 35 años fue encontrado sin vida este viernes al mediodía en la costa del lago del Dique Los Molinos de Córdoba, en un sector próximo al Club Aeropuerto. El hallazgo generó la intervención inmediata de fuerzas especiales y autoridades judiciales.
Según se informó, un aviso alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el agua. A partir de esa comunicación se desplazó al lugar personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), especializado en este tipo de operativos.
Te Podría Interesar
Un cuerpo en el lago
Al arribar al sector, los efectivos constataron que el cuerpo se encontraba flotando en el espejo de agua. De inmediato procedieron a asegurar el perímetro y preservar la escena, a la espera de la llegada de los peritos y del servicio de emergencias.
Minutos más tarde, profesionales médicos confirmaron el fallecimiento del hombre. Las circunstancias en las que se produjo el deceso aún no fueron determinadas y forman parte de la investigación en curso.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° turno de Río Tercero, dependiente de los tribunales de Río Tercero, y encabezada por el fiscal Alejandro Carballo. El Ministerio Público dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer lo sucedido y establecer con precisión cómo se desencadenaron los hechos.