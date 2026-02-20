Hallaron a un hombre sin vida en la costa del lago del Dique Los Molinos

El cuerpo del hombre fue visto flotando en el lago del Dique Los Molinos, de Córdoba. La Fiscalía de Río Tercero investiga las causas del deceso.

Un hombre de 35 años fue encontrado sin vida este viernes al mediodía en la costa del lago del Dique Los Molinos. Foto: Policía de Córdoba

Un hombre de 35 años fue encontrado sin vida este viernes al mediodía en la costa del lago del Dique Los Molinos de Córdoba, en un sector próximo al Club Aeropuerto. El hallazgo generó la intervención inmediata de fuerzas especiales y autoridades judiciales.

Según se informó, un aviso alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el agua. A partir de esa comunicación se desplazó al lugar personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), especializado en este tipo de operativos.

Un cuerpo en el lago Al arribar al sector, los efectivos constataron que el cuerpo se encontraba flotando en el espejo de agua. De inmediato procedieron a asegurar el perímetro y preservar la escena, a la espera de la llegada de los peritos y del servicio de emergencias.

Minutos más tarde, profesionales médicos confirmaron el fallecimiento del hombre. Las circunstancias en las que se produjo el deceso aún no fueron determinadas y forman parte de la investigación en curso.