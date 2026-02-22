Que reveló la autopsia de la joven que fue asesinada por su pareja en Santiago del Estero

La autopsia reveló cómo se dieron los disparos que provocaron la muerte de la joven de 22 años y descartaron la hipótesis de un posible abuso sexual.

La joven fue asesinada por su pareja, que luego se atrincheró con su cuerpo dentro de la casa.

El caso había conmocionado a la localidad de Las Tinajas, en la provincia de Santiago del Estero, donde Diego Salto asesinó de dos disparos a su pareja, Thania Santillán, de 22 años, y luego se atrincheró con el cuerpo varias horas. En las últimas horas, se conoció el informe preliminar del cuerpo, que reveló la causa de muerte y también descartó un abuso sexual.

El femicidio de la joven hecho ocurrió hace algunos días en el departamento de Moreno, de aquella localidad. En principio, se sabía que había fallecido producto de dos disparos realizados con una escopeta, después de que el hombre la persiguiera por la casa y primero le disparara por la espalda y luego otro a la altura de la cien.

Qué reveló la autopsia de Thania, la joven asesinada en Santiago del Estero Según reveló el informe preliminar, el primer disparo dio en la espalda de la víctima y el segundo fue el que finalmente le provocó la muerte, un disparo que se dio casi de frente y que provocó la muerte de Thania, según explicó el medio local Diario Panorama.

Además, otra de las revelaciones que dio la autopsia del caso, a cargo de la fiscal Luciana González Farías, es que la víctima de 22 años no fue abusada sexualmente, una de las hipótesis que se había planteado en el inicio del hecho.