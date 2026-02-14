Un joven armado quiso escapar de un control policial y fue detenido tras una persecución: tenía antecedentes

El joven de 19 años fue sorprendido por la policía e intentó escapar. Durante la persecución descartó un arma. Tenía pedido de captura.

Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este sábado luego de intentar escapar de la policía que intentó identificarlo. Entre sus pertenencias tenía un arma y a pesar de que intentó descartarla durante la persecución fue detenido. Tenia dos medidas pendientes.

El hecho ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada en el barrio La Favorita de Ciudad. En las inmediaciones de calle Valparaíso, próximo al Zanjón, la Unidad de Acción Preventiva realizaba un operativo cuando observaron al sujeto en actitud sospechosa e intentaron identificarlo.

En ese momento, el joven emprendió la fuga y extrajo de entre sus prendas un arma de fuego. Tras recorrer varios metros, arrojó el arma en un cantero. Se trataba de una pistola calibre 22 marca Tala, que tenía un cartucho en la recámara y 2 más en el cargador colocado.

image Tras una breve persecución fue alcanzado y reducido por los efectivos. El detenido fue trasladado junto al arma secuestrada a la sede policial y quedó a disposición del fiscal interviniente.