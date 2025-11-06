Rescataron otro ejemplar de cóndor andino en San Rafael y ya son dos en una semana

Gracias a un aviso de un ciudadano permitieron localizar al animal, que no podía volar. Será recuperado por personal de Biodiversidad y Ecoparque y otras fundaciones.

Un cóndor andino juvenil fue rescatado en la zona de Valle Grande, San Rafael, luego de que un ciudadano avisara al 911 sobre un ejemplar pequeño que no podía volar. El animal, un macho joven, se encontraba a unos 60 metros de altura sobre un cerro. El aviso fue derivado al personal de Policía Rural Zona Sur, que acudió al sitio, lo encontró y activó el protocolo para su recuperación.

Una vez asegurada el ave, fue trasladada a la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente en San Rafael, donde recibió las primeras atenciones. Durante la mañana siguiente, se coordinó el traslado hacia la ciudad de Mendoza con la participación de la Fundación SOS Acción Salvaje y personal de la Delegación de Ambiente del Valle de Uco. El cóndor fue derivado al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Fundación Cullunche, bajo supervisión de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

condor rescate 753573 Este rescate es el segundo en una semana y se suma al de Tunuyán, donde una hembra adulta fue asistida tras quedar imposibilitada de volar sobre el techo de una vivienda rural. La intervención conjunta entre la comunidad, guardaparques del área natural protegida Manzano Histórico-Portillo de Piuquenes y la Policía Rural permitió su traslado seguro al Ecoparque provincial para su atención veterinaria.

rescate condor El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, señaló que el estado del cóndor juvenil será evaluado en los próximos días: “El pronóstico es reservado hasta obtener los resultados de los estudios clínicos. Como parte del protocolo nacional de conservación, se enviarán muestras a la Fundación Bioandina Argentina para identificar posibles causas que hayan afectado su capacidad de vuelo”.

Haudet subrayó la importancia del aviso de la ciudadanía para la protección de la fauna nativa: “Cada comunicación inmediata permite intervenir a tiempo y aumenta las posibilidades de recuperación de los ejemplares”.