Rescataron un cóndor andino que estaba herido en el techo de una casa

En la tarde del lunes una familia de Los Árboles, en el departamento de Tunuyán, alertada por ruidos en el techo se dio cuenta de que algo insólito había ocurrido: un ejemplar de Cóndor Andino ( Vultur gryphus ) que no podía volar buscó refugio en su hogar. La imponente escena alertó a la familia para iniciar urgente su rescate .

La provincia, a través del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, informó que se trataba de una hembra adulta que había quedado posada en el techo y no había podido emprender vuelo. Ese instante fue el punto de partida de una cadena de colaboración que involucró a la familia que dio aviso, a guardaparques, a la Policía Rural, al área de Fauna y al centro de rehabilitación.

Al ubicar al cóndor, la familia dio aviso inmediato, lo que permitió activar el protocolo provincial de fauna silvestre. Según las autoridades, llegaron al lugar guardaparques del Área Natural Protegida “Manzano Histórico Portillo de Piuquenes” junto con agentes de la Policía Rural del Valle de Uco . El traslado hacia el Ecoparque Provincial de Mendoza fue exitoso y el ave fue ingresada para atención veterinaria.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, explicó que “el pronóstico es reservado hasta completar los análisis que permitirán identificar las causas que le impidieron volar”. Además, adelantó que como parte del protocolo nacional, se enviarán muestras a la Fundación Bioandina Argentina para su evaluación.

En su mensaje, Haudet subrayó la importancia de la participación ciudadana: “la actitud de la familia que avisó de inmediato” fue destacada como clave para que el operativo tuviera éxito.

¿Por qué es tan importante esta especie en Mendoza?

El cóndor andino no es cualquier ave: es símbolo de Los Andes y de los cielos mendocinos. En Mendoza cumple un rol esencial como especie carroñera, fundamental para el equilibrio de los ecosistemas de montaña. Asimismo, su conservación es una política de Estado en la provincia, con acciones coordinadas entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Áreas Protegidas, la Fundación Bioandina y organizaciones civiles.

condor volando en potrerillos (3).JPG Cóndor andino volando en Potrerillos. ALF PONCE / MDZ

El protocolo de rescate no se reduce al hallazgo: también incluye censos, seguimiento, envíos de muestras, rehabilitación, y cuando es posible, liberación. Esta integralidad permite conocer mejor su comportamiento, estado poblacional y distribución.

¿Qué sigue para el ejemplar rescatado?

La gran pregunta ahora es: ¿volverá a volar libremente? El pronóstico es aún reservado, pues falta completar los estudios para determinar la causa de su incapacidad de vuelo. Según Haudet, podrían ser múltiples factores: lesión, intoxicación por plomo, deshidratación u otras dolencias. El ave fue trasladada al Ecoparque provincial para recibir diagnóstico, tratamiento y eventualmente la reinserción.

Desde su hospitalización, se tomaron muestras biológicas y se trabaja con especialistas veterinarios. Dependiendo del resultado, la Fundación Bioandina podría intervenir con su experiencia en rehabilitación de cóndores.

Un mensaje para todos: lo que podemos hacer

Este rescate es una historia de colaboración entre una familia que alerta a tiempo y técnicos preparados que responden. Pero también es una llamada de atención para la comunidad. Cuando un animal silvestre aparece fuera de su hábitat o herido, no se debe intervenir por cuenta propia. Lo recomendable es comunicarse con el área de fauna provincial (teléfono 261 750 3417) o con emergencias llamando al 911.

rescate condor

También es un recordatorio de que cada gesto de cuidado cuenta: en las áreas andinas de Mendoza, el cóndor planea alto, pero depende de la integridad del ecosistema y del respeto de los seres humanos para seguir haciéndolo. Que levante vuelo pronto, para que su sombra siga surcando los cielos de Mendoza.