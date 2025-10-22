Un hallazgo que emociona: descubren un nuevo nido de cóndor en Mendoza, mirá el video
El hallazgo de un nido activo de cóndor en el Parque Provincial Tupungato fue confirmado por técnicos y organizaciones ambientales durante un censo nacional.
Un equipo de especialistas confirmó el hallazgo de un nuevo nido de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato, en Mendoza. El descubrimiento se produjo en el marco del 20° Censo Simultáneo de Cóndor Andino, coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente junto a organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna silvestre.
Durante las jornadas de observación, los técnicos del Departamento de Fauna Silvestre notaron el comportamiento inusual de una hembra adulta que permanecía largos periodos sobre un roquedal. Días más tarde, el seguimiento confirmó la presencia del macho junto a un huevo, lo que evidenció la existencia de una pareja reproductiva activa en la zona. Este registro constituye una prueba clave de que el cóndor continúa reproduciéndose en los ecosistemas de alta montaña mendocinos.
El nido del cóndor, capturado en video
Un avance en la conservación del cóndor
El hallazgo fue celebrado por el Ministerio de Energía y Ambiente, que destacó su relevancia para el monitoreo y preservación de la especie. "Este hallazgo es una gran noticia para la conservación, porque confirma que Mendoza cuenta con una población reproductiva activa de cóndores. El anidamiento es una señal de que nuestros ecosistemas ofrecen las condiciones necesarias para su supervivencia", afirmó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque.
Por su parte, Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, remarcó: "La tasa reproductiva del cóndor es muy baja: una sola cría cada dos o tres años. Por eso, cada nido que se registra tiene un valor incalculable. Este hallazgo es una señal de esperanza y nos motiva a redoblar los esfuerzos de protección".
Luis Jácome, presidente de la Fundación Bioandina y director del Programa de Conservación Cóndor Andino, subrayó que "la detección de este nido en Tupungato se suma a otros hallazgos previos en la provincia, como en Villavicencio. Esto demuestra que Mendoza continúa siendo un refugio vital para la especie. El trabajo articulado entre organismos provinciales y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para garantizar el futuro del cóndor en la región".
Un símbolo de equilibrio natural
El seguimiento de este nido permitirá conocer más sobre la conducta reproductiva del cóndor andino, incluyendo los periodos de incubación y la alternancia de roles entre el macho y la hembra. Los estudios se realizan de forma no invasiva para evitar cualquier alteración del entorno. Además, los censos periódicos ayudan a detectar amenazas, localizar nuevos sitios de anidación y fortalecer las acciones de protección.
El Programa de Conservación del Cóndor Andino en Mendoza integra a instituciones como el Ministerio de Energía y Ambiente, Fundación Cullunche, SOS Acción Salvaje, Natura Argentina, Ecoparque Buenos Aires, la Reserva Natural Villavicencio y el Programa de Santuarios del Cóndor. Entre sus tareas se incluyen rescates, rehabilitación y campañas de educación ambiental destinadas a sensibilizar sobre la importancia de esta ave emblemática.
El hecho de que existan nidos activos en áreas como el Parque Provincial Tupungato confirma el valor de los espacios protegidos como refugios seguros. Cada nacimiento contribuye a recuperar una especie amenazada por el envenenamiento con cebos tóxicos y la alteración de su hábitat.
El hallazgo en Tupungato representa una señal alentadora para la salud ambiental de Mendoza y refuerza el compromiso de la provincia con la conservación del cóndor andino, una de las aves más majestuosas y simbólicas de Sudamérica.