Un hallazgo que emociona: descubren un nuevo nido de cóndor en Mendoza, mirá el video

Un equipo de especialistas confirmó el hallazgo de un nuevo nido de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato, en Mendoza. El descubrimiento se produjo en el marco del 20° Censo Simultáneo de Cóndor Andino, coordinado por el Ministerio de Energía y Ambiente junto a organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna silvestre.

Durante las jornadas de observación, los técnicos del Departamento de Fauna Silvestre notaron el comportamiento inusual de una hembra adulta que permanecía largos periodos sobre un roquedal. Días más tarde, el seguimiento confirmó la presencia del macho junto a un huevo, lo que evidenció la existencia de una pareja reproductiva activa en la zona. Este registro constituye una prueba clave de que el cóndor continúa reproduciéndose en los ecosistemas de alta montaña mendocinos.

El nido del cóndor, capturado en video Nido De Cóndor En La Cordillera Un avance en la conservación del cóndor El hallazgo fue celebrado por el Ministerio de Energía y Ambiente, que destacó su relevancia para el monitoreo y preservación de la especie. "Este hallazgo es una gran noticia para la conservación, porque confirma que Mendoza cuenta con una población reproductiva activa de cóndores. El anidamiento es una señal de que nuestros ecosistemas ofrecen las condiciones necesarias para su supervivencia", afirmó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque.

Por su parte, Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, remarcó: "La tasa reproductiva del cóndor es muy baja: una sola cría cada dos o tres años. Por eso, cada nido que se registra tiene un valor incalculable. Este hallazgo es una señal de esperanza y nos motiva a redoblar los esfuerzos de protección".

cóndor andino El hallazgo del nido de cóndor en Mendoza refuerza la importancia del Parque Provincial Tupungato como refugio natural para especies amenazadas. Gobierno de Mendoza Luis Jácome, presidente de la Fundación Bioandina y director del Programa de Conservación Cóndor Andino, subrayó que "la detección de este nido en Tupungato se suma a otros hallazgos previos en la provincia, como en Villavicencio. Esto demuestra que Mendoza continúa siendo un refugio vital para la especie. El trabajo articulado entre organismos provinciales y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para garantizar el futuro del cóndor en la región".