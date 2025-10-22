Qué pasa con el dólar tras el nuevo anuncio de Luis Caputo

Así se encuentran las principales cotizaciones este miércoles 22 de noviembre. Caputo anunció que se mantendrán las bandas cambiarias luego de las elecciones.

El dólar oficial se encuentra sin variaciones esta semana y cotiza a $1.515 para la venta. El dólar blue aumentó 40 pesos en las últimas 48 horas y se vende a $1.545. Estas cotizaciones se dan luego del anuncio que hizo Luis Caputo este miércoles. "No va a haber ningún cambio al esquema actual", expresó el ministro de Economía en redes sociales.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.600 y el contado con liqui a $1.614.

Las declaraciones de Caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el régimen cambiario se mantendrá después de las elecciones. Las declaraciones del funcionario se dan en la previa de la apertura de los mercados de este miércoles y a tres ruedas para las elecciones.

