Luis Caputo sostuvo que se mantendrán las bandas cambiarias post elecciones: "No va a haber ningún cambio al esquema actual"
El ministro de Economía sostuvo la continuidad del régimen cambiario post elecciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el régimen cambiario se mantendrá después de las elecciones. Las declaraciones del funcionario se dan en la previa de la apertura de los mercados de este miércoles y a tres ruedas para las elecciones.
"No va a haber ningún cambio al esquema actual", expresó Caputo en redes sociales.
Noticia en desarrollo...