Crece la expectativa por el dólar a falta de tres ruedas cambiarias para las elecciones

Como cada año electoral, la demanda de los argentinos por los dólares crece. El pasado martes las cotizaciones de los tipos de cambio cerraron al alza, lo que llevó al Banco Central ( BCRA ) a tener que intervenir en el mayorista para que se mantenga dentro de las bandas cambiarias.

El dólar oficial mayorista subió 1,1% y quedó en $1.490,5, a punta de tiro del límite de la banda que para este miércoles se ubica en $1.491,56. Pero en la rueda de ayer el tipo de cambio tocó el techo y el BCRA salió a intervenir tras veinte ruedas sin entrometerse en el MULC. En concreto se desprendió de US$45,5 millones para que la cotización de la divisa norteamericana retome dentro de las bandas. El volumen operado en el mercado de cambios trepó a US$720 millones.

El dólar minorista subió $20 hasta los $1.515 en la pizarra del Banco Nación. Mientras que el blue trepó a $1.545 y escaló $60 en las últimas dos jornadas.

En paralelo, los dólares financieros no se quedaron atrás. El MEP terminó en $1.592 y el CCL en $1.610. La brecha cambiaria entre el oficial y el contado con liqui siguió se ensanchó hasta un 8,4%.

“El apetito por cobertura no se detiene. Si bien en términos generales todo el segmento de curvas en pesos mostró una buena demanda, la cobertura dólar linked fue la que más se destacó. En este marco, las LELINKs subieron hasta 2,2%. La letra con vencimiento a fines de octubre rinde actualmente DL + 7,7% TIR, mientras que el resto de la curva se mantiene con rendimientos negativos”, señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Sumado al contexto electoral, hubo dos factores que sumaron más nafta a las tensiones cambiarias. La liquidación anticipada de los agroexportadores por la quita de retenciones hizo que la oferta del campo a estas alturas sea casi nula y haya menos oferentes en el mercado de cambios.

“Notamos que falta oferta más que una gran demanda, lo cual es lógico ya que a 3 ruedas antes de las elecciones, cuesta encontrar vendedores. Por lo tanto, no sorprende que puede llegar hasta haber un overshooting por cobertura, por miedo a un resultado desfavorable en las elecciones”, comentó Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB.

A eso hay que sumarle que hay pesos dando vueltas, debido que el Tesoro argentino decidió no rollear todos los vencimientos en la última licitación y se liberaron cerca de 2,4 billones de pesos. Desde el equipo económico adjudican que hubo punto anker y por eso se decidió no renovar la deuda en su totalidad.

A solo tres ruedas para los comicios del domingo, que definirá la nueva composición del Congreso, los inversores y ahorristas optan por dolarizar sus carteras frente a la incertidumbre electoral. Las incógnitas del mercado se posan por cuantos dólares venderá el BCRA en la banda en este último tramo y hasta dónde llegarán los dólares financieros por cobertura electoral.

Que ve el mercado post elecciones para el dólar

El mercado de futuros también mostró tendencias alcistas hacia adelante. Los contratos de dólar a diciembre cerraron por arriba del techo de la banda para dicho mes.

Por otro lado, Morgan Stanley planteó tres escenarios para el dólar post elecciones y dependiendo de los resultados que obtenga La Libertad Avanza.