Inversiones: qué mirar hasta el 27 de octubre y cuáles son las opciones más rentables

¿Qué están mirando los inversores locales, en medio del complejo escenario electoral? Lo que, básicamente, monitorean son el tipo de cambio, la tasa de interés , la inflación y la brecha cambiaria, porque son las variables de ajuste que definen la dinámica de los distintos activos.

Si bien diariamente se conoce el valor de los activos financieros, los precios, sobre todo cuando se trata de activos de largo vencimiento, sirven también para entender qué expectativas implícitas hay con respecto a esas variables hacia adelante.

En tal sentido, hay dos referencias que valen para entender qué espera el mercado para el tipo de cambio. Una es el precio implícito en los contratos de futuros de dólar , donde si bien detrás de esa cotización hay un tema de nivel de las tasas de interés , da una idea clara de a qué valor se puede comprar tipo de cambio hacia adelante.

Por ejemplo, el contrato octubre 2025 está operando en $1.440, una cifra que se ubica por debajo del techo proyectado de las bandas cambiarias, pero de noviembre en adelante esos contratos ya están operando por arriba de esos valores, algo que se agudizó con la suba de las tasas de esta última semana.

Mientras que en el caso de las LECAP (letras del Tesoro a tasa fija), el rendimiento de esos títulos aplicados de manera directa sobre el tipo de cambio actual permite calcular un precio del dólar equivalente al vencimiento. Para entender el proceso de toma de decisiones vale decir que se puede calcular un punto de indiferencia que dice a qué precio tendría que estar el dólar al momento del vencimiento, para que sea lo mismo comprar dólares hoy o invertir en pesos a tasa fija y comprar al vencimiento.

Es un cálculo teórico que considera que los dólares se invierten por ejemplo en un fondo común de inversión (FCI) de Money Market a una tasa del 2% anual. Ese cálculo muestra que las LECAP permiten obtener rendimientos que están muy por arriba de los contratos de futuros.

Claro que, el contrato de futuro brinda una cobertura que los instrumentos de tasa fija no, pero esto genera una ventana de oportunidad para el armado de los llamados productos financieros “sintéticos” (que es básicamente una tasa fija pesos más la compra de futuros de dólar).

“Si ponemos el foco en los cierres trimestrales como para entender dónde el mercado “pricea” más riesgos de movimientos cambiarios, vemos que en diciembre todavía es acotado y que recién para marzo y junio de 2026, con períodos más largos de incertidumbre y con una incidencia mucho más alta de la tasa de interés, vemos valores más dispersos con respecto al techo de la banda”, explican desde MegaQM.

En síntesis, el mercado hoy ofrece alternativas para tomar coberturas cambiarias de corto plazo alineadas con el techo de la banda y recién son más altas si se busca abarcar un período mucho más largo (casi nueve meses). El tramo más largo, en especial mayo, luce como muy atractivo para tomar posiciones de cobertura y en especial para cerrar operaciones de sintéticos.

Variables macro

¿Qué se espera de inflación, tipo de cambio y de las tasas?

De corto plazo los valores del dólar están alineados con el precio actual del tipo de cambio, pero hacia 2026 se ven implícitos escenarios en donde puede haber algo de movimiento en el tipo de cambio. Eso se ve trasladado a las cifras de inflación.

Por ahora hay bastante consenso respecto al ritmo inflacionario de los próximos meses, con cifras abajo del 2% mensual y con un aumento anual que se ubicaría algo por debajo del 30%. El interrogante pasa por la inflación esperada para 2026.

Mientras los analistas del REM (consultoras que informan al BCRA) esperan que la inflación se siga desacelerando hacia un rango del 20% anual, esa cifra equivale a un ritmo mensual del orden del 1,5%; en cambio, el arbitraje entre curvas en el segmento de renta fija deja valores algo más altos.

Desde esa perspectiva, la inflación esperada para 2026 es del 25%, lo que equivale a un ritmo mensual similar al actual (1,9%).





“Si tomamos junio como referencia, el mercado espera entre 15 y 20 puntos de ganancia de tipo de cambio real (el análisis considera tanto la expectativa de tipo de cambio implícita en las LECAP, como la inflación esperada y la inflación internacional).

Así como el tipo de cambio real actual ($1.440) está un 6% arriba del promedio de 2016-2017, el valor implícito en los arbitrajes de curvas llevaría ese nivel estar en promedio 25 puntos arriba de ese valor”.

Por lo tanto, hoy no se puede saber si los valores a los cuales opera el mercado hoy hacia adelante son o no de equilibrio, hasta entender mejor qué resultados arroja el proceso electoral y en función de eso cómo se diagrama el mercado de cambios hacia adelante.

“El interrogante pasa por empezar a comprender cuál es el flujo de inversiones que puede llegar y cuántos dólares necesita el Tesoro (con o sin roll-over), estos factores tendrán mucho que ver en el punto de equilibrio y servirán para comprender si los inversores están valuando correctamente o se puede dar alguna corrección”.

El rol de las tasas de interés

En este marco cabe plantear entonces, cuál es el rol que juegan las tasas de interés de corto plazo, en un mercado monetario inmerso en una elevada volatilidad. En las últimas jornadas hubo cierto estrés en la liquidez que llevó a que la tasa a un día opere por arriba de las tasas largas.

Esto en parte, señalan los analistas, fue buscado por el BCRA que se corrió de la rueda en donde daba liquidez, para dejar que las tasas suban y se haga más caro el fondeo y eso quite presión cambiaria.

El problema es que cuando eso sucede los inversores se posicionan muy a corto plazo, con los pesos a 1 día y con mucho más margen para presionar sobre el tipo de cambio.

Este nuevo proceso de volatilidad de tasas cortas terminó generando menos flujo hacia plazos fijos y un “roll-over” muy bajo de la deuda del Tesoro, porque los bancos buscaron recomponer liquidez, algo que no puede faltar bajo el nuevo esquema de encajes diarios.

“Esperamos una última semana pre-electoral en donde estas presiones puedan seguir estando presentes. El verdadero nivel de la tasa lo vamos a comprender luego del 27 de octubre. Ahí la discusión pasará a estar puesta sobre las expectativas cambiarias, inflacionarias y las tasas reales de interés de equilibrio. Por ahora queda esperar”, sentencian desde la gestora.