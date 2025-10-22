Pronóstico en Mendoza: desciende la temperatura y hay alerta por tormentas en el sur

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para San Rafael y General Alvear por lluvias, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. En el resto de la provincia, el día será más fresco y con algo de nubosidad.

Mendoza tendrá un miércoles más fresco y con una máxima de 28°.

Mendoza vivirá un miércoles más fresco y ventoso después de varios días de calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada algo nublada, con vientos moderados del sector sur y una máxima de 28°. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso, mientras que el cambio más notorio se sentirá en el llano, con aire más fresco y menor humedad.

El sur provincial será el foco de atención del día. El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que podrían desarrollarse durante la noche en los departamentos de San Rafael y General Alvear. El informe detalla que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo".

Además, según el pronóstico se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían superarse en forma puntual.

mapa_alertas (15) El sur de Mendoza está bajo alerta amarilla por tormentas fuertes y posible granizo. Servicio Meteorológico Nacional El pronóstico extendido Para el jueves, se anticipa un ascenso de la temperatura, con máximas de 31°C, vientos del noreste y posibilidad de Zonda en precordillera y Malargüe. Hacia la noche, podrían registrarse tormentas aisladas en algunos sectores de la provincia.