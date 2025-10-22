Presenta:

Sociedad

|

parque general san martín

El histórico Pabellón 24 del Parque General San Martín fue declarado Patrimonio Cultural de Mendoza

El edificio, ubicado en el Parque General San Martín, fue valorado por su importancia arquitectónica, simbólica e histórica.

MDZ Sociedad

El Pabellón 24 de la Feria de las Américas, en el Parque San Martín.

El Pabellón 24 de la Feria de las Américas, en el Parque San Martín.

Archivo MDZ

El Gobierno de Mendoza declaró Bien del Patrimonio Histórico Cultural al Pabellón 24 de la Feria de las Américas, situado en el Parque General San Martín, a través del Decreto Nº 1957, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por la vicegobernadora Hebe Casado y por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar.

La decisión se basa en una propuesta impulsada por el diseñador Wustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, quien solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos la declaratoria del inmueble por su valor arquitectónico, histórico y simbólico.

Te Podría Interesar

El pedido contó con el aval de instituciones nacionales y locales, entre ellas:

  • ICOMOS Argentina
  • Ministerio de Obras Públicas de la Nación
  • Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos
  • Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza
  • Fundación del Interior
  • Facultad de Ingeniería de la UNCuyo
  • FAUD de la Universidad de Mendoza
  • Junta de Estudios Históricos de Mendoza
  • Colegio de Arquitectos de Mendoza

Protección patrimonial y control de futuras restauraciones

El decreto establece que el Pabellón 24 “Feria de las Américas”, ubicado en Avenida de los Robles, entre Tipas y el Rosedal, será considerado oficialmente propiedad del Gobierno de Mendoza y quedará bajo la protección de la Ley Nº 6034 y su decreto reglamentario Nº 1882/09.

Además, exhorta a que cualquier trabajo de restauración o intervención futura se realice bajo el control de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.

El documento subraya que el Estado provincial debe impulsar la protección de la herencia cultural y promover acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad de la comunidad mendocina.

El decreto publicado en el Boletín Oficial

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas