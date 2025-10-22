El histórico Pabellón 24 del Parque General San Martín fue declarado Patrimonio Cultural de Mendoza
El edificio, ubicado en el Parque General San Martín, fue valorado por su importancia arquitectónica, simbólica e histórica.
El Gobierno de Mendoza declaró Bien del Patrimonio Histórico Cultural al Pabellón 24 de la Feria de las Américas, situado en el Parque General San Martín, a través del Decreto Nº 1957, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por la vicegobernadora Hebe Casado y por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar.
La decisión se basa en una propuesta impulsada por el diseñador Wustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, quien solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos la declaratoria del inmueble por su valor arquitectónico, histórico y simbólico.
El pedido contó con el aval de instituciones nacionales y locales, entre ellas:
- ICOMOS Argentina
- Ministerio de Obras Públicas de la Nación
- Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos
- Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza
- Fundación del Interior
- Facultad de Ingeniería de la UNCuyo
- FAUD de la Universidad de Mendoza
- Junta de Estudios Históricos de Mendoza
- Colegio de Arquitectos de Mendoza
Protección patrimonial y control de futuras restauraciones
El decreto establece que el Pabellón 24 “Feria de las Américas”, ubicado en Avenida de los Robles, entre Tipas y el Rosedal, será considerado oficialmente propiedad del Gobierno de Mendoza y quedará bajo la protección de la Ley Nº 6034 y su decreto reglamentario Nº 1882/09.
Además, exhorta a que cualquier trabajo de restauración o intervención futura se realice bajo el control de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.
El documento subraya que el Estado provincial debe impulsar la protección de la herencia cultural y promover acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad de la comunidad mendocina.
El decreto publicado en el Boletín Oficial