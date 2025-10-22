El histórico Pabellón 24 del Parque General San Martín fue declarado Patrimonio Cultural de Mendoza

El edificio, ubicado en el Parque General San Martín, fue valorado por su importancia arquitectónica, simbólica e histórica.

El Pabellón 24 de la Feria de las Américas, en el Parque San Martín.

El Gobierno de Mendoza declaró Bien del Patrimonio Histórico Cultural al Pabellón 24 de la Feria de las Américas, situado en el Parque General San Martín, a través del Decreto Nº 1957, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por la vicegobernadora Hebe Casado y por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar.

La decisión se basa en una propuesta impulsada por el diseñador Wustavo Quiroga, presidente de la Fundación IDA, quien solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos la declaratoria del inmueble por su valor arquitectónico, histórico y simbólico.

El pedido contó con el aval de instituciones nacionales y locales, entre ellas:

ICOMOS Argentina

Ministerio de Obras Públicas de la Nación

Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos

Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza

Fundación del Interior

Facultad de Ingeniería de la UNCuyo

FAUD de la Universidad de Mendoza

Junta de Estudios Históricos de Mendoza

Colegio de Arquitectos de Mendoza Protección patrimonial y control de futuras restauraciones El decreto establece que el Pabellón 24 “Feria de las Américas”, ubicado en Avenida de los Robles, entre Tipas y el Rosedal, será considerado oficialmente propiedad del Gobierno de Mendoza y quedará bajo la protección de la Ley Nº 6034 y su decreto reglamentario Nº 1882/09.

Además, exhorta a que cualquier trabajo de restauración o intervención futura se realice bajo el control de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura.