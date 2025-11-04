Buenos Aires busca consolidarse como capital latinoamericana del gaming con BA IN GAME

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó BA IN GAME , un programa que busca posicionar a la capital como referente regional en gaming y tecnologías emergentes. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, promueve la formación, la innovación y la creación de empleo joven especializado dentro de las industrias creativas .

El lanzamiento tuvo lugar en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, con la participación del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi. “Hace tiempo que venimos acompañando el desarrollo de los e-sports, y hoy damos un salto de calidad con el lanzamiento de BA IN GAME”, sostuvo Macri.

El mandatario destacó que en el mundo existen más de 3 mil millones de gamers y que en Argentina ya son alrededor de 26 millones. “Más de la mitad del país juega o compite en este universo”, dijo, y remarcó que el gaming mueve cerca de 300.000 millones de dólares anuales a nivel global.

El lanzamiento de BA IN GAME forma parte de la agenda compartida entre Jorge Macri y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el marco de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Ambos mandatarios coincidieron en que el gaming es una industria estratégica para la innovación y la generación de empleo.

Martínez Almeida subrayó que la cooperación permitirá conectar a ambas ciudades mediante un proyecto común. “Ese proyecto que nosotros comenzamos con Madrid In Game y que ahora también va a ser Buenos Aires In Game nos da la posibilidad de conectar un sector estratégico como el del gaming ”, señaló durante la conferencia conjunta en el Teatro San Martín.

El alcalde madrileño destacó que se abre una oportunidad para construir “puentes de talento” entre ambas capitales, fortaleciendo el intercambio y la cooperación en torno a la economía del conocimiento.

Un hub tecnológico para América Latina

Durante el evento, Jorge Macri agradeció la colaboración de Madrid y su modelo de gestión innovador, que articula al sector público, la industria y la academia. “Buenos Aires aspira a transformarse en un gran hub latinoamericano en desarrollo tecnológico”, afirmó el Jefe de Gobierno, acompañado por Hernán Lombardi.

Macri recordó que la Ciudad es cuna de los principales unicornios tecnológicos de Argentina y destacó la apertura de la primera sede TUMO, un espacio donde estudiantes secundarios se capacitan en habilidades vinculadas a las industrias creativas. “Apoyando a las pymes del sector se puede generar mucho desarrollo económico y empleo”, añadió.

Formación, innovación y empleo

El programa BA IN GAME, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico, integrará espacios de formación, incubación, aceleración e innovación, además de competencias y exhibiciones. Su objetivo es conectar a emprendedores, profesionales y empresas con las oportunidades de la economía del conocimiento.

“BA IN GAME es un programa donde el sector público, el privado y la academia se integran para potenciar el crecimiento de la industria gaming y de las tecnologías emergentes”, explicó Lombardi. “La colaboración con Madrid nos permite incorporar una experiencia de gestión exitosa y fortalecer los lazos entre dos ciudades que comparten una misma visión”, agregó.

Nuevos programas para el desarrollo gamer

El Ministerio de Desarrollo Económico anunció también nuevas convocatorias de apoyo a la producción y exportación de videojuegos. Entre ellas, los programas BA Desarrolla Videojuegos (ANR) y BA Producciones Videojuegos (Cash Rebate), diseñados para promover la inversión, generar empleo calificado y potenciar la proyección internacional del sector.

Con BA IN GAME, Buenos Aires refuerza su compromiso con la innovación, el talento joven y la expansión de las industrias creativas, consolidando su posición como una de las capitales latinoamericanas más dinámicas en el desarrollo de videojuegos y e-sports.