Liquidación de ropa de invierno en supermercados: cómo comprar con descuento
Supermercados quieren sacarse de encima la ropa más abrigada y ofrecen descuento en camperas y buzos.
Con la llegada del calor y el cierre de la temporada invernal, las principales cadenas de supermercados del país comenzaron a ofrecer fuertes rebajas en indumentaria de abrigo. Esto se debe a que buscan deshacerse de la ropa de invierno para darle paso a la indumentaria más liviana.
Entre las firmas que participan de estas liquidaciones se destacan ChangoMás, Coto y Jumbo, que aplican descuentos de hasta el 58% en camperas, buzos y conjuntos, además de ofrecer tres cuotas sin interés para incentivar las compras.
Ofertas destacadas en supermercados
En ChangoMás, las promociones más importantes alcanzan el 58%. Por ejemplo, una campera de mujer de la marca H&G, que costaba $59.999, ahora se ofrece a $24.999.
En el caso de Coto, las rebajas llegan al 40% en distintos modelos de buzos. Un ejemplo es un buzo que pasó de $14.999 a $8.999,40, representando una oportunidad significativa para quienes buscan renovar su guardarropa a bajo costo.
Jumbo, por su parte, se suma con descuentos de hasta el 30% en prendas de abrigo. Un buzo estampado para mujer, por ejemplo, bajó de $32.999 a $23.099.
Cómo comprar con descuento en ropa de invierno
Las promociones están disponibles tanto en los locales físicos como en las plataformas online de las cadenas participantes, y se mantendrán vigentes hasta agotar stock. Además, los clientes pueden financiar sus compras en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.
Estas liquidaciones se enmarcan en una estrategia de rotación de temporada: al disminuir la demanda de ropa de invierno, los supermercados buscan liberar espacio para incorporar los productos de verano y mejorar su flujo de ventas.
Recomendaciones para aprovechar las rebajas
Revisar la disponibilidad de talles, colores y modelos antes de concretar la compra, ya que las unidades suelen ser limitadas.
Comparar precios entre las opciones online y presenciales, ya que algunas ofertas pueden variar según el canal.
Aprovechar las cuotas sin interés de manera responsable, priorizando los artículos de mayor necesidad o conveniencia.
Con estas campañas de liquidación, las cadenas de supermercados no solo buscan impulsar las ventas en un contexto de consumo moderado, sino también ofrecer a los consumidores la posibilidad de acceder a indumentaria de calidad a precios más accesibles antes del inicio de la temporada estival.