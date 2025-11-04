Liquidación de ropa de invierno en supermercados: cómo comprar con descuento

Con la llegada del calor y el cierre de la temporada invernal, las principales cadenas de supermercados del país comenzaron a ofrecer fuertes rebajas en indumentaria de abrigo. Esto se debe a que buscan deshacerse de la ropa de invierno para darle paso a la indumentaria más liviana.

Entre las firmas que participan de estas liquidaciones se destacan ChangoMás, Coto y Jumbo, que aplican descuentos de hasta el 58% en camperas, buzos y conjuntos, además de ofrecer tres cuotas sin interés para incentivar las compras.

En ChangoMás, las promociones más importantes alcanzan el 58%. Por ejemplo, una campera de mujer de la marca H&G, que costaba $59.999, ahora se ofrece a $24.999.

En el caso de Coto, las rebajas llegan al 40% en distintos modelos de buzos. Un ejemplo es un buzo que pasó de $14.999 a $8.999,40, representando una oportunidad significativa para quienes buscan renovar su guardarropa a bajo costo.

Jumbo, por su parte, se suma con descuentos de hasta el 30% en prendas de abrigo. Un buzo estampado para mujer, por ejemplo, bajó de $32.999 a $23.099.

Supermercados ofrecen precios más baratos para cambiar el stock de su mercadería.

Cómo comprar con descuento en ropa de invierno

Las promociones están disponibles tanto en los locales físicos como en las plataformas online de las cadenas participantes, y se mantendrán vigentes hasta agotar stock. Además, los clientes pueden financiar sus compras en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Estas liquidaciones se enmarcan en una estrategia de rotación de temporada: al disminuir la demanda de ropa de invierno, los supermercados buscan liberar espacio para incorporar los productos de verano y mejorar su flujo de ventas.

Recomendaciones para aprovechar las rebajas

Revisar la disponibilidad de talles, colores y modelos antes de concretar la compra, ya que las unidades suelen ser limitadas.

Comparar precios entre las opciones online y presenciales, ya que algunas ofertas pueden variar según el canal.

Aprovechar las cuotas sin interés de manera responsable, priorizando los artículos de mayor necesidad o conveniencia.

Con estas campañas de liquidación, las cadenas de supermercados no solo buscan impulsar las ventas en un contexto de consumo moderado, sino también ofrecer a los consumidores la posibilidad de acceder a indumentaria de calidad a precios más accesibles antes del inicio de la temporada estival.