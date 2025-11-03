Comercios mayoristas lanzan semana con descuentos de hasta 40%

Según estimaciones privadas, las ventas mayoristas cayeron 5,4% en el primer semestre , por eso, con esta acción, esperan generar un efecto multiplicador que beneficie a toda la cadena: desde el fabricante al distribuidor y el mayorista, hasta llegar al comercio de cercanía y al consumidor final.

La semana de descuentos y promociones especiales en comercios mayoristas se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el país.

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo.

Inspirado en el concepto de los populares eventos “Black”, se espera que las cuentas en “rojo” pasen a “negro” en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario.

Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios.

Las ventas en las grandes superficies en el mes de agosto mostraron un fuerte estancamiento con bajas o subas moderadas en la distintas bocas de expendio. Tanto supermercados, como centros de compras ( shoppings) tuvieron bajas respecto del mes anterior. En el caso de autoservicios mayoristas se verificó una leve recuperación en un contexto de fuertes caídas interanuales.

Caída interanual, estancamiento y la leve recuperación mayorista

Las ventas en supermercados registraron una caída de 0,2%, los centros de compras bajaron un 1,9% y los autoservicios mayoristas mejoraron un 1%, según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para la medición mensual desestacionalizada.

En el caso de los autoservicios mayoristas, que actúan como centros de abastecimiento de los comercios de cercanía en todo el territorio nacional, fundamentalmente almacenes y kioscos de barrio, las caídas se detuvieron en un contexto de crisis.

En agosto de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 8,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-agosto de 2025 registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

Sin embargo, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento del 1% respecto al mes anterior.