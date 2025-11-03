Comenzó el CyberMonday: vuelven las cuotas y las empresas esperan un repunte del consumo

Comenzó el CyberMonday , el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico que se extenderá hasta el 5 de noviembre, aunque muchas empresas ya adelantaron que continuarán con sus ofertas hasta el 9 de noviembre. Alentadas por un cambio de expectativas económicas tras el triunfo electoral del oficialismo, las empresas apuestan a estas jornadas de descuentos y ofertas para movilizar un consumo decaído en los últimos meses.

A pesar de que el comercio electrónico vive un crecimiento sostenido y que en el último año ya representa el 25% de las ventas totales de las empresas omnicanal, la realidad es que hubo una caída generalizada en los últimos meses respecto de una primera parte del año con fuertes mejoras.

Este tipo de eventos normalmente multiplicar el volumen de ventas entre tres y cinco veces, aunque en esta oportunidad se espera que el evento funcione como un punto de arranque.

Adrián Ecker, Country Manager Argentina de Mercado Libre , señaló que el Cyber Monday puede funcionar como una plataforma de relanzamiento del consumo y que ya se observan señales, como la baja de tasas de interés, lo que puede incentivar el gasto.

Este año participan de manera oficial en el sitio www.cybermonday.com.ar casi 900 empresas entre grandes marcas, pymes y emprendedores, que ofrecen un descuento promedio del 31%. La web oficial registró un acumulado de 2 millones de usuarios.

Según la fiscalización de ofertas realizada por CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) junto con la Universidad de Buenos Aires, las categorías destacadas son Servicios y Varios (42%), Salud y Belleza (37%), Muebles, Hogar y Deco (35%), Super, Gastronomía y Bebidas (35%), Bebés y Niños (34%) e Indumentaria y Calzado (31%).

“Desde CACE trabajamos para que el consumidor viva la mejor experiencia posible durante el CyberMonday, accediendo a ofertas y oportunidades exclusivas en el canal oficial del evento”, explicó Andrés Zaied, presidente de CACE. “Con un promedio de descuento del 31%, CyberMonday 2025 es el evento con mayor descuento desde CyberMonday 2021”, agregó.

Un estudio de la consultora Ipsos, encargada por Google, plantea que el 90% consumidores argentinos están abiertos a comprar en este tipo de eventos, como CyberMonday y el 50% de ellos ya está decidido a comprar. El 30%, en tanto, esperará las ofertas y los descuentos disponibles, y el 10% lo definirá en el momento.

El comercio electrónico apuesta al CyberMonday

Además, el 53% de quienes ya están decididos a comprar, declara que van a comprar igual o más que el año pasado durante el evento.

“El Cyber Monday continúa consolidándose como una fecha clave para los argentinos, que cada vez compran de manera más planificada. Los datos de este año lo confirman: muchos ya saben qué quieren y aprovechan el evento para hacer sus compras más importantes de fin de año. Ahora bien, las marcas tienen el desafío de ofrecer una experiencia completa, sobre todo a través del móvil, y brindar opciones de pago flexibles. Hoy el consumidor argentino está priorizando la calidad y la personalización y está dispuesto a gastar, incluso probando nuevas marcas, con una actitud más orientada al disfrute”, comentó Evangelina Suárez, Directora Comercial de la Industria de Retail para Google Argentina.

Desde la plataforma de e-commerce Tiendanube, a partir de su monitor de información en tiempo real abierto al público que registra métricas de venta minuto a minuto en las tiendas de su comunidad, señalan que en la primera hora del evento, sólo en Tiendanube, 7 de cada 10 compras se realizaron con tarjeta de crédito, con un ticket promedio de $114.300, que alcanzaron una facturación total de más de $275 millones. Además, más de 2 millones de usuarios únicos navegaron en búsqueda de ofertas y descuentos.

“Como desde hace varios eventos, CyberMonday se adelanta a las 00:00 del lunes y son muchas las marcas que activan sus primeras ofertas desde el día anterior para ponerse a tono con el evento. Así, en las últimas cuatro horas del domingo, en Tiendanube registramos casi 19.000 órdenes, con más de 71 mil productos vendidos, y con un pico de ventas a las 20hs. de 22 mil productos. Esto representa un total de $1.817 millones facturados desde las 20:00 hasta las 23:59. Vemos tráfico sostenido desde dispositivos móviles como la fuente más elegida para efectuar las compras y categorías como Indumentaria lideran el inicio del evento. Este anticipo confirma que el consumidor está cada vez más preparado y expectante a los eventos de ofertas online y que cada minuto cuenta para capitalizar la demanda latente”, comenta Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube en Argentina.

Bancos y cadenas de retail apuestan a las cuotas

Los principales bancos de la Argentina lanzaron a propósito de la jornada toda una gama de descuentos y el regreso esperado de las cuotas en sus propios marketplaces.

El ICBC Mall, sitio de e-commerce del banco ICBC, anunció ofertas con hasta 18 cuotas sin interés ó un 40% de reintegro pagando en 1 cuota a través de MODO. La empresa anunció, además. que extenderá la semana de descuentos hasta el 9 de noviembre con hasta 12 cuotas sin interés en toda la tienda y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados ó un 30% de reintegro pagando en 1 cuota a través de MODO.

Tienda BNA amplió su catálogo con la incorporación de las categorías: Moda, Construcción y Cuidado personal. Anunció envíos gratis a todo el país en productos seleccionados y un 40% de cash back con tope de $35.000 para clientes que cobran su sueldo por BNA. También, pagando con MODO tendrán hasta 24 cuotas sin interés.

Las compras en línea aumentarán en el CyberMonday, no podes perderte las ofertas y oportunidades que trae Foto: Archivo MDZ Las compras en línea aumentarán en el CyberMonday, no podes perderte las ofertas y oportunidad

Tienda Ciudad ofrece hasta 12 cuotas sin interés en toda la tienda y hasta 24 sin interés en Movidad sustentable y pagando con MODO hasta un 50% de descuento y envíos express en 24 hs. en el AMBA.

Tienda Macro cuenta con hasta 15 cuotas sin interés, cash back exclusivo con MODO. También un 20% de ahorro con tope de $20.000, en toda la tienda, 30% de ahorro, con tope de $40.000 en productos seleccionados y hasta 50% de descuento y envío gratis a todo el país en productos seleccionados.

Tienda Comafi, por su parte, debuta en el Cyber Monday con hasta 18 cuotas sin interés y envíos gratis y entrega express 24 hs. en AMBA. Además, pagando con MODO cuenta con 20% de cash back con tope de $50.000 para compras en un pago.

Tienda Supervielle en Mercado Libre, anuncia 45% OFF junto con 12 cuotas sin interés abonando con Visa Supervielle o 6 cuotas sin interés con Mastercard Supervielle.

En el rubro turismo, Supervielle ofrece promociones exclusivas en Almundo y Aerolíneas Argentinas, con 12 cuotas sin interés con Visa Supervielle en vuelos, paquetes, hoteles, actividades y más, disponibles para destinos nacionales durante toda la semana del CyberMonday. Además, quienes paguen con MODO desde la App Supervielle podrán disfrutar de un 20% de ahorro hasta el 9 de noviembre en distintas categorías

"El ecosistema de marketplaces bancarios sigue ganando protagonismo en la industria del e-commerce argentino, con propuestas cada vez más atractivas, competitivas y diversificadas. Para este Cyber Monday, nuestras tiendas bancarias traen una oferta integral y superadora, que combina beneficios financieros exclusivos, envíos gratis, cashback, financiación sin interés y nuevas herramientas de crédito digital. Entre las novedades de este evento, se destacan los esquemas BNPL (Buy Now, Pay Later), préstamos online, que junto a planes de cuotas accesibles y sin interés permiten a los usuarios acceder a todos los productos, de forma ágil, segura y 100% digital", comenta Daniel Jejcic, CEO de la avenida+, empresa especializada en la creación de marketplaces y líder en tiendas bancarias.

Desde Naranja X hasta 12 cuotas sin interés en hogar, deco, colchonerías y viajes y 9 cuotas sin interés en indumentaria deportiva.

Mercado Libre, el principal marketplace del país, anunció - como parte de una amplia gama de opciones - descuentos de hasta 45% de descuento, 18 cuotas sin interés, entregas en 24 horas en todo el país, y beneficios extra para suscriptores de MELI+ o quienes tengan la nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago con descuentos adicionales de 25% y extensión de cuotas sin interés en los pagos.

Por su parte, las cadenas de retail aprovechan el regreso de las cuotas para seducir a un mercado que viene posponiendo consumo. Desde Cetrogar lanzaron la promoción “Ofertas al ángulo” con hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y envíos sin cargo en las ciudades más grandes del país, además de descuentos de hasta 40% con ofertas reales.

Desde Carrefour Argentina se sumaron al CyberMonday potenciando su tradicional Black Carrefour, hasta el 9 de noviembre. “Para esta campaña, buscamos ofrecer una propuesta integral y que cada cliente pueda elegir según su conveniencia. Hoy, muchas personas están privilegiando los descuentos en un pago. Sin embargo, las opciones de cuotas sin interés siguen siendo muy atractivas. Creemos que contar con ambas alternativas y potenciarlas con la versatilidad de formatos y puntos de retiro de Carrefour, será un diferencial y nos ayudará a potenciar las ventas”, dijo Leonardo Arcas, Director de Ventas, Marketing y Transformación Digital.

Como parte del CyberMonday, se ofrecerán 18 cuotas sin interés en productos seleccionados comprando en sus portales online, pagando con tarjetas del BNA, hasta 12 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago en TV, heladeras, lavarropas y aires acondicionados seleccionados, hasta 9 cuotas sin interés o hasta 20% en un pago en notebooks, celulares y torres de sonido seleccionados, 2x1 en pequeños electrodomésticos, auriculares y accesorios seleccionados y hasta un 50% de descuento en productos seleccionados.