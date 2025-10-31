Banco Nación: cómo aprovechar el reintegro de $120.000 en supermercados

El Banco Nación lanzó una promoción que permite obtener un reintegro del 30 % en compras realizadas en supermercados y mayoristas adheridos, utilizando los medios de pago MODO o BNA+. La propuesta se aplica todos los miércoles y permite alcanzar un ahorro total de hasta $120.000 por persona.

El dinero correspondiente al reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Efectuar la compra un día miércoles , ya que el tope de reintegro semanal es de $12.000 por cliente o CUIT.

Realizar el pago escaneando el código QR desde la aplicación MODO o BNA+.

Tener una tarjeta de crédito del Banco Nación asociada a su cuenta.

El beneficio rige en supermercados y mayoristas adheridos al programa, tanto de alcance nacional como regional.

Entre las cadenas participantes se incluyen Carrefour, Coto, Jumbo, Vea, Makro, Átomo, Hiper Libertad, Yaguar, Blow Max, además de comercios locales como Tiento, Super A, Granja Benedetti, Carnes Rizzo y Frigorífico Stella, entre otros.

El límite de devolución es de $12.000 por semana, lo que permite acumular hasta $120.000 si se aprovecha el beneficio durante varias semanas consecutivas. Por ejemplo, una familia puede alcanzar el ahorro total si cada integrante realiza compras de hasta $60.000 los miércoles, repitiendo la operación durante cinco semanas seguidas.

Esta iniciativa del Banco Nación busca fomentar el consumo y aliviar el gasto familiar en productos de primera necesidad, ofreciendo una alternativa de ahorro significativa para quienes planifican sus compras semanales.