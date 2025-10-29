Banco Nación: hasta $30.000 de reintegro en combustible durante los fines de semana

Banco Nación activó una rebaja concreta para llenar el tanque. De viernes a domingo, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, el combustible en estaciones adheridas tiene un 30% de reintegro. La promo corre en todo el país y apunta al bolsillo de quienes usan tarjeta de crédito del BNA.

El beneficio se acredita después en la cuenta vinculada a BNA+. No sirve pagar con saldo en cuenta: solo vale operar con QR de MODO BNA+ y elegir una tarjeta participante.

La condición es sencilla. Hay que tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y pagar la carga escaneando el QR de MODO desde la app BNA+. Antes de ir, conviene chequear si la estación está adherida. El esquema incluye a las principales marcas: YPF, Shell, Axion y Gulf. El descuento no se ve en el ticket. Llega como devolución posterior. El banco aclara que no responde por la calidad del producto. Es decir, el incentivo es financiero, no comercial.

El reintegro topea en $15.000 por mes y por cliente. Cuenta el CUIT, no la cantidad de tarjetas. Si se usa más de un plástico, el sistema suma los consumos hasta alcanzar el tope . Hay un detalle útil para estirar el ahorro: al estar vigente de viernes a domingo, si el viernes coincide con el final de un mes y el sábado y el domingo con el comienzo del siguiente, se habilitan dos topes distintos.

Un ejemplo concreto: viernes 31 y sábado 1° más domingo 2. En ese caso, puede lograrse un reintegro de hasta $15.000 en el cierre de un mes y otro de hasta $15.000 en el mes que inicia. En total, $30.000. Siempre dentro de los límites y condiciones de la promo.

Cómo se paga y cuándo acreditan

El paso a paso no tiene misterios. Abrir BNA+, elegir MODO, escanear el QR de la estación y seleccionar la tarjeta de crédito del BNA. Confirmar el monto y pagar. No aplica el débito de saldo en cuenta. Tampoco otros medios fuera de MODO BNA+. La acreditación del reintegro puede demorar hasta 30 días desde la compra. El dinero llega a la cuenta monetaria asociada a BNA+ de quien realizó la operación. Si la compra la hace un adicional, esa persona debe tener una cuenta en el BNA para recibir la devolución. Es cartera de consumo. El plazo de vigencia cierra el 30 de noviembre, sin prórroga anunciada.

La promoción es nacional y opera solo en estaciones adheridas. Por eso, la recomendación es confirmar en el lugar si la sucursal está dentro del acuerdo antes de pagar. Quien utiliza el beneficio todos los fines de semana puede optimizar la devolución repartiendo las cargas. Otra sugerencia: ajustar el monto para que el 30% proyectado no supere el tope restante del mes, así no se “pierde” reintegro.

Los detalles a tener en cuenta

Más allá del ahorro, hay detalles finos que conviene recordar. El tope se calcula por mes calendario. Cambia a las 0 horas del primer día de cada mes. Si el tanque lo permite, aprovechar los fines de semana de frontera entre meses es una forma de duplicar el beneficio dentro de las reglas. El banco señala que, si se usan varias tarjetas del BNA a nombre de la misma persona, el sistema igual unifica por CUIT. Por último, si la estación ofrece otros programas propios, estos pueden o no acumular. Depende del comercio. La devolución del Banco Nación es independiente y llega por la app.

La propuesta del BNA llega en un contexto de gastos altos en movilidad. Con eso y un ojo puesto en el calendario, el combustible sale más liviano durante octubre y noviembre.