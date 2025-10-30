Banco Nación propone una jugosa promoción sin límite de reintegro y hasta tres cuotas sin interés

Renovar los anteojos suele postergarse por precio, tiempos y trámites. Por eso, una propuesta clara y sencilla puede marcar la diferencia en el bolsillo y en la salud visual. El Banco Nación activó un esquema especial para compras en ópticas adheridas de todo el país con una regla fácil de recordar: los jueves convienen.

Ese día, si el pago se realiza con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA, a través de MODO dentro de la app BNA+, se obtiene un 10% de devolución y la posibilidad de dividir el total en tres cuotas sin interés. Es un alivio concreto: ahorro directo y financiación a costo cero en la misma operación, con alcance nacional.

La ventana temporal es precisa: todos los jueves hasta el 30/11. No hace falta cupones ni códigos en el mostrador; la promoción se activa al procesar el cobro por MODO BNA+ y elegir la tarjeta de crédito del Banco Nación como medio de pago. El descuento no se topa en un monto máximo, algo poco habitual en campañas de este tipo. ¿Qué implica? Si el presupuesto sube porque incluís cristales especiales, filtro azul o un marco premium, el 10% se calcula sobre el total que cumpla las condiciones.

Además, la financiación en tres pagos opera con tasa nominal y efectiva en 0% para esta modalidad, lo que permite ordenar el gasto sin sumar recargos.

Hay dos requisitos clave. Primero, pagar exclusivamente mediante MODO dentro de la app BNA+. Segundo, usar tarjetas de crédito del Banco Nación (Visa o Mastercard). No aplica si abonás con saldo en cuenta, ni con otros plásticos o billeteras. El reintegro se acredita de forma automática en el resumen y puede verse reflejado hasta en dos cierres posteriores, por lo que conviene guardar el comprobante digital para hacer el seguimiento. El banco, como es habitual, no interviene en la calidad de los productos y servicios: esa parte queda en manos del comercio. Por eso, antes de pagar, vale chequear que la óptica figure como adherida y confirmar en caja que el cobro se hará por MODO BNA+ con tu tarjeta del BNA.

Qué podés comprar y cómo aprovechar más

El abanico abarca lo que cada óptica ofrezca: marcos, cristales recetados, lentes de contacto y anteojos de sol. Para sacar el máximo provecho, una mínima organización ayuda. Si necesitás receta nueva, coordiná la consulta con tiempo para cerrar la compra un jueves. Compará modelos y precios en más de un local adherido; a veces el mismo cristal varía según proveedor y entrega.

Si vas a equipar a más de una persona en casa, unificar la operación permite que el 10% recaiga sobre un importe mayor y que las cuotas se distribuyan mejor. Y si ya tenés un marco en buenas condiciones, invertir el ahorro en cristales de mayor calidad puede mejorar la experiencia diaria frente a pantallas y en la conducción nocturna.

Detalles financieros sin letra chica

El atractivo está en la combinación de devolución y cuotas a costo cero. La tasa nominal anual es 0,00% y la efectiva también 0,00% en esta modalidad, lo que se traduce en un costo financiero total expresado en TEA del 0,00% para las tres cuotas promocionadas. En términos simples: lo que pagás dividido en tres partes iguales, sin cargos extra. La devolución del 10% no compite con la financiación; ambas operan juntas si cumplís el paso a paso: jueves, comercio adherido, MODO BNA+, tarjeta de crédito del BNA.

La acreditación puede demorar hasta dos resúmenes, algo normal en reintegros bancarios, por lo que no requiere gestiones adicionales, salvo el control de movimientos. Cuando la canasta se ajusta, la visión no debería esperar. Esta promoción apunta a resolver esa tensión combinando ahorro, facilidad de uso y alcance federal.