Banco Nación: últimos días para comprar neumáticos en cuotas sin interés
La promoción del Banco Nación finaliza en los próximos días y no hay noticias sobre una renovación. Cómo acceder.
El Banco Nación (BNA) lanzó hace tiempo una promoción especial destinada a quienes deseen adquirir neumáticos o productos relacionados, con la posibilidad de financiar la compra en cuotas sin interés. La iniciativa busca incentivar las ventas en comercios adheridos y ofrecer facilidades de pago a los clientes que quieran renovar su vehículo o realizar mejoras.
La promoción finaliza el último día de octubre y es por eso que desde la entidad bancaria llaman a aprovechar para utilizarla antes de que la misma entre en vencimiento.
En qué consiste la promoción del Banco Nación
La promoción permite abonar la compra en 6 o 12 cuotas sin interés, siempre que la operación se realice en comercios participantes. La campaña estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025, aunque algunos locales podrían extenderla hasta el 31 de diciembre.
Para aprovechar el beneficio, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:
-
Contar con una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación.
Tener activa la billetera digital MODO BNA+ vinculada a su cuenta.
Realizar la compra en comercios adheridos al programa, entre los cuales figuran marcas como Pirelli y Ducati.
Activar el beneficio al momento de pagar, ya sea escaneando un código QR o desde la aplicación del banco.
La propuesta ofrece un doble beneficio: por un lado, elimina los intereses financieros de la compra, y por otro, brinda la posibilidad de acceder a un nuevo rodado o accesorio con mayor flexibilidad de pago. Además, el plazo de vigencia —que abarca todo el mes de octubre y en algunos casos hasta fin de año— permite a los usuarios comparar precios y evaluar opciones antes de concretar la compra.
El plazo para acceder a esta financiación vence el 31 de octubre de 2025, salvo en los comercios que decidan extenderla. Quienes deseen aprovecharla deben realizar la operación antes de esa fecha.
Pasos para utilizar el beneficio del Banco Nación
-
Verificar que la tarjeta de crédito sea del Banco Nación.
Asegurarse de tener activa y vinculada la billetera digital MODO BNA+.
Consultar el listado de comercios adheridos disponible en la web del banco.
Al momento de pagar, seleccionar la opción de cuotas sin interés desde la aplicación o mediante el código QR.
Confirmar que la operación refleje correctamente el plan de 6 o 12 cuotas sin interés.
En definitiva, esta propuesta del Banco de la Nación Argentina es una oportunidad interesante para quienes planean comprar un rodado o accesorios en los próximos días. Sin embargo, conviene actuar con rapidez, ya que el beneficio estará disponible solo por tiempo limitado.