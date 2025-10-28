Banco Nación: últimos días para comprar neumáticos en cuotas sin interés

La promoción del Banco Nación finaliza en los próximos días y no hay noticias sobre una renovación. Cómo acceder.

El Banco Nación (BNA) lanzó hace tiempo una promoción especial destinada a quienes deseen adquirir neumáticos o productos relacionados, con la posibilidad de financiar la compra en cuotas sin interés. La iniciativa busca incentivar las ventas en comercios adheridos y ofrecer facilidades de pago a los clientes que quieran renovar su vehículo o realizar mejoras.

La promoción finaliza el último día de octubre y es por eso que desde la entidad bancaria llaman a aprovechar para utilizarla antes de que la misma entre en vencimiento.

En qué consiste la promoción del Banco Nación La promoción permite abonar la compra en 6 o 12 cuotas sin interés, siempre que la operación se realice en comercios participantes. La campaña estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025, aunque algunos locales podrían extenderla hasta el 31 de diciembre.

neumáticos Para aprovechar el beneficio, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación.

Tener activa la billetera digital MODO BNA+ vinculada a su cuenta.

Realizar la compra en comercios adheridos al programa, entre los cuales figuran marcas como Pirelli y Ducati .

Activar el beneficio al momento de pagar, ya sea escaneando un código QR o desde la aplicación del banco. La propuesta ofrece un doble beneficio: por un lado, elimina los intereses financieros de la compra, y por otro, brinda la posibilidad de acceder a un nuevo rodado o accesorio con mayor flexibilidad de pago. Además, el plazo de vigencia —que abarca todo el mes de octubre y en algunos casos hasta fin de año— permite a los usuarios comparar precios y evaluar opciones antes de concretar la compra.