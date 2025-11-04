Beneficio exclusivo para mendocinos: cómo conseguir descuento en vuelos a Buenos Aires

La provincia de Mendoza fue elegida como la primera en disfrutar de un beneficio especial gracias a una alianza entre la agencia de viajes Almundo y la aerolínea low cost Flybondi . Este acuerdo tiene como objetivo ofrecer facilidades a los mendocinos para comprar vuelos hacia Buenos Aires con tarifas más accesibles.

El lanzamiento del beneficio contó con la participación del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa.

Según se anunció, los mendocinos podrán acceder a un 20 % de descuento en los vuelos entre Mendoza y Buenos Aires, operados por Flybondi, siempre que los pasajes se adquieran en las sucursales físicas de Almundo.

El beneficio estará disponible en las tiendas de Almundo ubicadas en Mendoza Shopping, Peatonal, Portal Los Andes y Lomas Plaza Comercial (Luján de Cuyo). La promoción se aplica tanto para vuelos de ida como de ida y vuelta, sin restricciones de temporada, y podrá utilizarse para viajes realizados hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para acceder al descuento, los interesados deberán acreditar domicilio en la provincia de Mendoza presentando su DNI al momento de la compra. De esta manera, se garantiza que el beneficio sea exclusivo para los residentes mendocinos.

aviones avion flybondi (4).JPG Descuentos especiales y beneficio para mendocinos en vuelos a Buenos Aires. ALF PONCE / MDZ

El ministro Mema destacó que esta iniciativa “fortalece la posición de Mendoza como destino turístico y, al mismo tiempo, ofrece un beneficio concreto a quienes viajan fuera de la provincia”. Por su parte, Gabriela Testa subrayó que “la conectividad es fundamental para el desarrollo del turismo y la actividad económica de la región”.

Desde el sector privado, el director comercial de Almundo, Diego García, afirmó que la acción refleja “el compromiso de acercar oportunidades de viaje a todo el país”. En tanto, Federico Pastori, director comercial de Flybondi, sostuvo que la alianza contribuye a “seguir cumpliendo la misión de brindar la libertad de volar a más personas”.

Almundo es una agencia de viajes omnicanal que combina atención personalizada, tecnología y una red de sucursales en todo el país. Mientras que Flybondi, fundada en 2016 y operativa desde 2018, es la primera aerolínea low cost de Argentina y una de las principales impulsoras del turismo doméstico.