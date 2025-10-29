El súper beneficio de tener músculos y que muchos ignoran

Durante años, la ciencia ha advertido sobre los riesgos del exceso de grasa corporal y su vínculo con enfermedades crónicas como la diabetes o los trastornos cardiovasculares. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que tener músculos -mantener una buena masa y fuerza muscular- podría marcar la diferencia entre un cuerpo en riesgo y uno protegido frente a las consecuencias metabólicas de la obesidad.

El estudio, realizado por el Centro de Investigación Biomédica Pennington en Baton Rouge, Estados Unidos, y publicado en la revista The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, analizó datos de más de 93.000 personas y encontró que quienes conservan fuerza muscular tienen menos probabilidades de sufrir daño orgánico o morir prematuramente a causa de complicaciones relacionadas con el exceso de grasa corporal.

El doctor Yun Shen, autor principal del trabajo, explicó que la fuerza muscular actúa como un indicador temprano de salud metabólica. “Nuestros hallazgos muestran que la fuerza es un potente marcador de quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar disfunciones cardíacas, hepáticas o renales inducidas por la obesidad”, señaló.

Una de las pruebas más simples utilizadas en el estudio fue la fuerza de agarre manual, una medición sencilla que puede realizarse con un dinamómetro. Según los investigadores, esta herramienta permite identificar de manera económica y práctica a las personas que podrían beneficiarse de un enfoque preventivo basado en el fortalecimiento muscular.

El trabajo también plantea una revisión del modo en que se mide la salud corporal. Tradicionalmente, el Índice de Masa Corporal (IMC) se ha utilizado para evaluar el peso en relación con la altura, pero este indicador no distingue entre masa grasa y masa magra.

La llamada “obesidad preclínica” -una etapa en la que los niveles de grasa corporal superan lo saludable, aunque aún no existen daños orgánicos evidentes- puede pasar inadvertida si solo se considera el IMC. En este contexto, la evaluación del músculo y de la fuerza física ofrece una visión más completa del estado metabólico de una persona.

músculos

Un aliado contra las enfermedades crónicas

Los resultados del estudio revelaron que los participantes con mayor fuerza muscular tenían menos probabilidades de desarrollar daño orgánico y presentaban una menor tasa de mortalidad durante un seguimiento promedio de 13 años.

“Dado que la fuerza se puede mejorar con entrenamiento de resistencia, estos resultados destacan una estrategia práctica y accesible para proteger la salud”, añadió Shen.

El hallazgo refuerza la importancia de incorporar ejercicio de fuerza y resistencia a las rutinas de actividad física, no solo como una herramienta estética, sino como una inversión directa en la prevención de enfermedades.