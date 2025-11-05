Cierran el Paso a Chile por mal tiempo: mirá los horarios

El pronóstico indica inestabilidad en alta montaña por lo que las autoridades decidieron el cierre del Paso a Chile.

El Paso a Chile cerrará este jueves por decisión de las autoridades argentinas y chilenas. El motivo principal tiene que ver con el pronóstico del tiempo que indica inestabilidad en alta montaña. “No está granizada una transitabilidad segura”, explicaron en un comunicado de prensa desde el Paso Internacional Cristo Redentor.

uspallata A las 12 se cerrará el Paso a Chile por la ruta 7 en Uspallata. MDZ Archivo Cuándo cierra el Paso a Chile Por el momento, las autoridades de Argentina y Chile decidieron el cierre del Paso a Chile desde las 14 del jueves y la circulación por la ruta 7 se interrumpirá en Uspallata a partir de las 12 y se cerrarán las barrera del área de control integrado. Solo podrán pasar más allá de Uspallata las personas que vivan en la zona.

Cerca de las 21 de este miércoles, las autoridades de ambos países terminaron una reunión vía Zoom en la que determinaron el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor por las condiciones climáticas que afectarán alta montaña desde las 14.

Según el reporte meteorológico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica, en alta montaña se esperan precipitaciones débiles y moderadas desde las 15.