Donald Trump llevó la grieta política al Super Bowl con un mensaje en pleno partido

Durante el desarrollo del Super Bowl LX, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en redes sociales.

El Super Bowl LX, el evento deportivo más importante y convocante del año en Estados Unidos, también fue escenario de la grieta política. En pleno desarrollo del partido, el presidente Donald Trump utilizó su red social Truth Social para difundir un mensaje con un fuerte tono electoral, que rápidamente se viralizó y generó debate.

El contundente e inesperado mensaje de Donald Trump Embed “¡Disfruten del Super Bowl, Estados Unidos! Nuestro país es más fuerte, más grande y mejor que nunca, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”, escribió el mandatario republicano, apelando a consignas habituales de su discurso político y de campaña.

La publicación se dio mientras millones de personas seguían la final de la NFL tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, en una jornada que tradicionalmente busca correrse del debate político para concentrarse en el espectáculo deportivo y cultural.

El mensaje de Trump no pasó desapercibido y provocó reacciones divididas en redes sociales, donde sus seguidores celebraron la intervención presidencial, mientras que sectores críticos cuestionaron la utilización de un evento deportivo masivo para reforzar consignas políticas.