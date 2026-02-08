Javier Milei acelera las privatizaciones en medio de dos polémicas: costo político y desafío para Luis Caputo

El verano transcurrió calmo como hacía muchos años no se veía. Diciembre había sido un mes excepcional para la paz social, teniendo en cuenta el triste récord que tiene el país con sus crisis de verano. Javier Milei ganó tranquilo las elecciones de octubre pasado y la macroeconomía no paró de aportarle buenas noticias.

Está claro que no sucede lo mismo con los reclamos de algunos sectores por la reacción del consumo y la pelea de parte de la industria por la competencia que se multiplicó con la apertura de importaciones. Inclusive en ese punto comenzaron a verse precios competitivos que llegan desde el exterior y el problema allí no fue el bolsillo de los argentinos (todo lo contrario) sino el impacto que podría tener en la ocupación en algunas ramas de la industria.

Sin disimulo alguno, la pelea fue graficada como nunca por el propio Luis Caputo cuando se confesó esta semana como ferviente comprador monopólico de ropa en el exterior, algo que sonó duro en boca de un ministro de Economía, pero que es una realidad que reconoce cualquier argentino que tiene la chance de salir del país e ir de compras. El problema, claro está, es que esa posibilidad está limitada a una minoría, aunque ahora la apertura de las compras vía courier, con un límite de importación libre de US$ 3000, comenzó a democratizar las compras en el exterior como lo hace cualquier ciudadano de un país libre y civilizado.

Esa tranquilidad de enero, que también se verificó en el mundo del dólar, se rompió con la crisis que se desató por la salida de Marco Lavagna del INDEC tras haber frenado el gobierno la aplicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor, una sucesión de errores absolutamente evitables y que trajeron ruido al mercado y alimentaron al kirchnerismo siempre hambriento de encontrar en otros gobiernos los mismos errores que ellos cometieron durante cuatro mandatos.

Argentina, como se dijo, padece una enfermedad crónica que se caracteriza por la ausencia de confianza en todo lo que tenga que ver con el Estado y también con los privados que han vivido de negocios con el Estado. En ese ámbito tocar los índices que miden la economía es un pecado que no debe volver a cometerse y menos cuando quienes metieron mano y mal, como Guillermo Moreno con la intervención K al INDEC, hoy sigue paseándose por canales de televisión dando clases de economía.

Fuera de ese episodio y del lanzamiento de la curiosa Oficina de Respuesta Oficial, bajo comando de la Casa Rosada, pero no de la línea Manuel Adorni sino Santiago Caputo, hay otras novedades que prometen hacer ruido en los próximos días.

Nueva oficina modelo Trump

El gobierno parece empecinado en responder al periodismo cada crítica o análisis en un ejercicio que puede hacer ruido mas por el tono de las respuestas que por el hecho en si mismo. El problema aquí es que, como sucedió siempre con el kirchnerismo, se sobredimensiona el poder que tiene el periodismo que puede informar, analizar u opinar dentro del sagrado ejercicio de la libertad de prensa, nunca determinar el curso de la historia.

Los gobiernos de todo el mundo se empecinan con darle al periodismo un rol de decisión política que no tiene pero que les sirve para justificar el tono de cada momento en la conversación de la sociedad. De hecho la Oficina de Respuesta Oficial es bastante parecida, como explicó MDZ esta semana, a la Rapid Response 47 de Washington, que lleva el número de la actual administración y se dedica tambien a promocionar los actos de gobierno y responder a opositores.

Captura de pantalla 2026-02-07 a la(s) 6.13.57p. m.

Acuerdo clave con EE.UU.

Sin duda, la noticia más relevante de la semana en materia económica fue el anuncio de que finalmente se llegó a un acuerdo comercial y de inversiones con los Estados Unidos. Esto involucra directamente y en lo inmediato un incremento de 80,000 tonelads en las exportaciones de carnes argentinas a ese país llevándolas a 100.000 toneladas, algo que puede implicar, tal como lo explicó el propio gobierno argentino, un incremento de exportaciones por US$ 800 millones para este año.

En ese acuerdo, también se incorporó la promesa de revisar barreras para el ingreso de acero y aluminio argentino al territorio estadounidense y, de un lado y del otro, la eliminación de aranceles para la importación de productos. En el caso de los argentinos son 1675 posiciones arancelarias eliminadas. Para los Estados Unidos la Argentina hará lo propio con otras 221 posiciones para importaciones desde ese país.

Vendrá después, además, una negociación para incentivar inversiones de los Estados Unidos en Argentina y aoyar con financiamiento de algunas instituciones privadas y públicas para incentivar aún más las inversiones en el país. Debe recordarse que ese país estuvo el año pasado entre los tres primeros en flujo de Inversión Extranjera Directa hacia el país junto con España y Gran Bretaña, según los datos relevados por el BCRA en el 2025.

Captura de pantalla 2026-02-07 a la(s) 6.26.16p. m.

Hay un dato, que no puede dejarse de lado en este cálculo y es que Donald Trump se apuró, y muy rápido, a firmar la decisión ejecutiva que pone en marcha la posibilidad de incrementar las aportaciones de carne Argentina a Estados Unidos.

Hay algunas cifras clave que corren en paraleo a esta decisión: desde el 2022 Estados Unidos sufre una sequía severa y persistente en estados como Texas, Kansas, Oklahoma, Missouri, Nebraska y Dakota del Sur. No hace falta recordar que son específicamente los principales estados productores de ganado en ese país.

Por lo tanto, medido por el U.S. Department of Agriculture, a diciembre de 2025 el stock ganadero en ese país cayó a su nivel mas bajo en 75 años llegando a unos 86 millones de cabezas de ganado, algo que sigue complicando su mercado interno. Al mismo tiempo, el fenómeno del “gusano barrenador“ complicó y muy fuerte, las importaciones de ganado desde México hacia los Estados Unidos.

De nuevo, con este acuerdo y la velocidad de su aplicación por parte de Trump quedan en evidencia las necesidades mutuas que Washington y Buenos Aires parecen saber procesar mejor que nadie. Hay que agregar, además, que el acuerdo va a ser enviado al Congreso en tiempo récord para su aprobación.

Milei y Macri: peleados pero no tanto

Mientras esto sucede en materia de acuerdos comerciales en Buenos Aires comenzaron los avances en la demorada lista de privatizaciones. Va a haber anuncios en lo inmediato y específicamente con algunas cuestiones relacionadas con el Correo y con AySA.

En primer lugar, en algún momento de las próximas dos semanas se va a anunciar un nuevo proyecto sobre privatización del Correo Argentino. No hace falta decir que cualquier movimiento que haga el gobierno en ese sentido va a estar rozado por la interna entre Mauricio Macri y Javier Milei, habida cuenta de los problemas entre la familia Macri y el correo argentino.

No es extraño entonces que, mas allá de las peleas por el rol del PRO en el gobierno y ahora por la supuesta intención de Mauricio Macri de comenzar a lanzar un candidato presidencial que le dispute a Milei el año que viene, el viernes haya aparecido en el Boletín Oficial un decreto presidencial, el 87/2026, que deroga el artículo 1° del Decreto 239/21. Esto significa que se instruyó a la Procuración del Tesoro para que el Estado se retire como querellante en la causa Correo Argentino, liberando uno de los problemas de la ex empresa de los Macri, aunque la demanda del Estado podrá continuar por los carriles civiles.

Captura de pantalla 2026-02-07 a la(s) 6.44.52p. m.

Se viene AySA

Al mismo tiempo, y mientras suceda esto, la Auditoria General De La nación, que ya comenzó a volver al trabajo después que fueron nombrados los tres representantes de la Cámara de Diputados aunque reste la nominación de los que debe aprobar el Senado, va a aprobar los estados contables de AySA, la empresa de servicio sanitarios.

Esa aprobación de los estados contables es un paso esencial para el avance del proceso privatizador que hoy es el que más avanzado está dentro de todo el esquema de privatizaciones que tiene por delante del Gobierno.

Mientras esto sucede, volverán a escucharse novedades en el plano de reforma del Estado de la mano de Federico Sturzenegger. Hay una motosierra afilada que comenzará a aplicarse en algunos sectores del Estado con nuevos cambios y reducciones.

No es un año electoral este 2026, pero si uno de definición claves para saber cómo será el lanzamiento de la campaña para la reelección de Javier Milei y de qué forma la oposición logrará sobrevivir o no a los espantosos índices de imagen negativa que sigue cosechando cualquiera de los dirigentes. En este terreno, surgen los avances de Axel Kicillof dentro de la interna de la provincia de Buenos Aires y su decisión de presidir el PJ bonarense en un acuerdo que, a regañadientes, terminó aceptando el kirchnerismo que ubicó por abajo y como presidente del Congreso partidario a Máximo Kirchner.

Es un dato clave hacia el futuro que no sólo mira la política, sino también el mercado, que cada día confía mas en el final de la era Kirchner en la política argentina. Por ahora es todo ganancia, para Milei y para Kicillof tambien.