Donald Trump sufre otro revés electoral en Luisiana y crece la alarma republicana

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, sumó otro traspié electoral, esta vez en una elección especial para la Cámara de Representantes del estado de Luisiana . En el distrito 60°, un territorio que los republicanos habían ganado por 13 puntos en las presidenciales de 2024, la demócrata Chasity Martínez se impuso con una ventaja contundente.

Martínez obtuvo el 62% de los votos frente al 38% del republicano Brad Daigle , una diferencia de 23 puntos que marca un giro de 36 puntos respecto del desempeño republicano previo en ese distrito.

El resultado encendió alarmas en el Partido Republicano, que había puesto expectativas en la contienda electoral como una oportunidad para recuperar una banca que consideraban competitiva.

La elección especial se convocó tras la renuncia del anterior representante del distrito, el demócrata Chad Brown , quien en noviembre de 2025 dejó su escaño para asumir como comisionado estatal de la Oficina de Control de Alcohol y Tabaco. Aunque la victoria de Martínez no alteró el control partidario del distrito —que ya estaba en manos demócratas—, su magnitud tuvo un fuerte impacto político.

Históricamente, el distrito 60° había mostrado una inclinación favorable a los demócratas en elecciones estatales y locales, pero en los últimos ciclos se había desplazado con claridad hacia el Partido Republicano en los comicios federales, respaldando a Trump en tres oportunidades. Por eso, el resultado fue leído como una señal de desgaste del oficialismo republicano incluso en territorios que parecían consolidados.

Como ocurrió en las recientes elecciones especiales en Texas, los demócratas subrayaron la disparidad de recursos frente a sus rivales y presentaron el triunfo como parte de una tendencia más amplia.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Partido Demócrata logró recuperar ocho distritos que estaban en manos republicanas a través de elecciones especiales y sumó además 18 bancas en Nueva Jersey y Virginia en los comicios de noviembre pasado. Hasta ahora, los republicanos no consiguieron revertir ninguna de esas pérdidas.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvgp7wqrdvro El presidente estadounidense, Donald Trump, ha buscado poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). AFP via Getty Images

El escenario se vuelve cada vez más adverso para Trump, que atraviesa el nivel más bajo de popularidad de su carrera política. El deterioro de su imagen se explica por una combinación de factores: la polémica operación de la policía antiinmigración que derivó en la muerte de dos personas en Minneapolis, una política exterior errática y, especialmente, la caída del empleo asociada al impacto de su estrategia arancelaria.

Dentro del Partido Republicano crece la preocupación de llegar a las elecciones legislativas de noviembre con este nivel de debilidad. Una derrota en esos comicios podría costarle a Trump la mayoría en el Congreso y abrir el camino a un nuevo intento de juicio político, un escenario que vuelve a tensionar la interna republicana y el futuro inmediato de su presidencia.