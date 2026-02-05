Virus en Mendoza: fecha, precios y dónde comprar entradas para el show de los 40 años de Locura

Marcelo Moura y Mario Serra encabezan este tour mundial que, tras agotar el Movistar Arena, desembarca en el teatro maipucino este 14 de mayo.

Entradas ya a la venta: Virus promete una noche de modernidad y hits clásicos en Maipú. / LM Comunicación

Virus, la formación que redefinió los estándares del pop argentino, confirmó su regreso a la provincia el próximo jueves 14 de mayo. El encuentro tendrá lugar en el Arena Maipú Teatro a las 22 horas, en una noche que promete ser un viaje sensorial por las cuatro décadas de Locura, el álbum que en 1985 rompió todos los moldes con su propuesta sensual, irónica y provocadora.

Virus llega con un show icónico a Mendoza virusoficial_416121293 Virus celebrará los 40 años de su emblemático álbum "Locura" en el Arena Maipú Teatro. LM Comunicación Con una formación que sostiene la mística original de Marcelo Moura en la voz y Mario Serra en la batería, la banda se completa con el talento de Patricio Fontana, Ariel Naón, Francisco Podestá y Agustín Ferro. Este 2026, el grupo se embarca en un tour que no solo recorre Argentina, sino que también proyecta escalas en Sudamérica y España.

VIRUS llega a Cuyo La banda que marcó una época vuelve con sus clásicos eternos y la elegancia El show en Mendoza forma parte de una gira internacional que incluye paradas en España y Sudamérica. LM Comunicación Las entradas para este evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketek.com.ar. Para aquellos que prefieran la compra presencial, podrán adquirirlas en la boletería del Arena Maipú, aunque se aclara que bajo esta modalidad el pago es exclusivamente en efectivo.

El valor de las entradas es accesible en comparación con demás bandas que han visitado la provincia: