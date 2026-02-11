Britney tomó una decisión millonaria

Britney y el acuerdo que sacude la industria musical. El contrato que convirtió sus canciones en oro.

El pop también se vende. Britney Spears tomó una decisión y cerró un acuerdo millonario. La artista firmó la venta de su catálogo a Primary Wave en una operación que rondaría los 200 millones de dólares. El trato, sellado a fines de 2025, marca uno de los movimientos económicos más grandes del pop en los últimos años.

Britney vendió estas canciones Según documentos legales citados por TMZ, el contrato se firmó el 30 de diciembre. La cifra exacta no figura en los papeles, pero fuentes cercanas hablan de un acuerdo histórico. El monto se compara con el que Justin Bieber cerró al vender su música por una suma cercana a los 200 millones.

britney1 Una noticia que sacudió los medios brasileños. Créditos: Archivo MDZ La operación incluye algunos de los mayores éxitos de Britney Spears. Temas que definieron el pop entre fines de los noventa y los primeros años del nuevo siglo. “Baby One More Time”, “Oops! I Did It Again” y “Toxic” encabezan una lista que sigue generando reproducciones masivas.

También forman parte del acuerdo canciones como “Gimme More”, “Circus”, “Stronger”, “Lucky”, “I’m a Slave 4 U”, “Womanizer” y “Till the World Ends”. Estos hits mantienen un flujo constante de ingresos gracias al streaming, licencias publicitarias y usos en cine y series.

britney-spears-kevin-federline-1.jpg Primary Wave es una de las editoras más fuertes del mercado musical. Su negocio gira en torno a la gestión de catálogos con alto valor cultural y comercial. Controlar canciones que siguen sonando en radios, redes y playlists asegura ingresos sostenidos durante décadas.