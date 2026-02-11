Netflix: el thriller psicológico protagonizado por Joaquín Furriel que ya genera tensión

De la mano de David Victori, director de Sky Rojo y No matarás, Netflix estrenará una nuevo thriller el 20 de enero.

Netflix anunció el próximo estreno de “Cortafuego”, un thriller psicológico protagonizado por el actor argentino Joaquín Furriel que promete convertirse en uno de los lanzamientos más vistos de febrero. La película, que llegará a la plataforma el 20 de febrero, ya despertó expectativa con las primeras imágenes oficiales.

Dirigida por David Victori (Sky Rojo, No matarás), la historia combina drama familiar, misterio y una carrera contrarreloj en medio de un incendio forestal. El elenco está encabezado por Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquin Furriel y Diana Gómez, junto a Candela Martínez y Mika Arias.

De qué trata “Cortafuego” de Netflix La trama sigue a Mara, quien tras la muerte de su esposo viaja junto a su hija y parte de su familia política a la casa de verano en el bosque. Lo que debía ser un cierre emocional se transforma en una pesadilla cuando, luego de una discusión, la niña desaparece sin dejar rastro justo cuando se desata un incendio incontrolable en la zona.

Con la evacuación obligatoria ordenada por las autoridades y el rescate suspendido, la familia decide desobedecer y adentrarse en el bosque para buscarla. Aislados y sin ayuda oficial, solo cuentan con el apoyo de un guarda forestal, mientras el fuego avanza y las sospechas crecen. La tensión aumenta cuando la protagonista comienza a percibir que el incendio podría no ser la única amenaza.