La despedida más íntima de Katie Holmes que conmovió a los fans de Dawson's Creek

James Van Der Beek interpretó a Dawson, aspirante a cineasta. Katie Holmes fue Joey Potter, el amor que sostuvo la historia.

El universo de Dawson’s Creek quedó en silencio tras la muerte de James Van Der Beek a los 48 años. Katie Holmes eligió una despedida íntima: una carta escrita a mano. La publicó en Instagram y tocó una fibra profunda. No habló de fama. Habló de cuidado, juventud compartida y afecto que resiste al tiempo.

La carta de Katie Holmes La serie marcó una época. Emitida entre 1998 y 2003, reunió a millones frente al televisor cada semana. Según datos de audiencia de la cadena WB, el final superó los seis millones de espectadores en Estados Unidos. Fue un fenómeno cultural que moldeó a una generación.

james van der beek En ese set, Katie Holmes encontró refugio. En su carta recordó que con James Van Der Beek se sentía segura para expresarse. Mencionó risas, charlas sobre la vida y canciones de James Taylor. Pequeños gestos que sostienen jornadas largas y presiones tempranas.

El mensaje también destacó rasgos personales del actor. Compasión, valentía, altruismo y fortaleza. No son palabras al azar. Son las que eligen quienes comparten trabajo y crecimiento en años formativos. La carta evitó el tono grandilocuente y ganó verdad.

katie carta Katie Holmes extendió el abrazo a la familia. Nombró a Kimberly, esposa del actor, y a sus seis hijos. “Siempre estamos aquí para ustedes”, escribió. En redes, miles de seguidores replicaron el mensaje y compartieron recuerdos ligados a la serie.