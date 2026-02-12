En Copacabana mandan las mujeres: llega otra leyenda, así es el anuncio

La playa más famosa del mundo recibe a Shakira. La colombiana va por Copacabana y apunta a romper récords.

Mandan ellas. Querían a Britney, pero Copacabana vuelve a temblar y esta vez con acento latino. El 2 de mayo, Shakira dará un concierto gratuito en la playa más famosa de Río de Janeiro. Se espera más de un millón de personas. Tras Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, el escenario confirma que en las grandes convocatorias mandan las mujeres.

Embed - Todo El Mundo En Río De Janeiro Este 2 De Mayo Copacabana ya es sinónimo de shows históricos. Madonna reunió cerca de 1,6 millones de personas el año pasado, según datos del municipio de Río. Lady Gaga superó el millón en 2025. La ciudad invierte fuerte en estos eventos por su impacto económico. Hoteles llenos, bares activos y transporte al máximo.

El recital de Shakira apunta alto. La producción promete pantallas gigantes, sonido reforzado y un operativo de seguridad similar al de Año Nuevo. El show forma parte de su nueva etapa artística, con canciones que dominaron rankings globales durante los últimos meses.

shakira La artista colombiana juega en otra liga. Vendió más de 95 millones de discos, ganó 12 premios Grammy y lidera giras que mueven cifras récord. En 2023, su tour fue uno de los más rentables del año, según Billboard. El salto a Copacabana consolida ese lugar.