El ejercicio que supera a caminar media hora al día

El ejercicio que pone en jaque al sedentarismo diario. Te cambian la salud más que una caminata todos los días.

Un ejercicio breve y repetido a lo largo del día supera los efectos de caminar 30 minutos seguidos. Así lo explica Louisa Nicola, neurofisióloga y neurocirujana, en el podcast The Diary of a CEO. Su mensaje es claro: el sedentarismo daña el cerebro y el cuerpo desde edades tempranas.

Cuál ejercicio tiene más impacto que caminar Según Nicola, el 95 % de los casos de alzhéimer se asocian al estilo de vida. No es un problema genético en la mayoría de las personas. El deterioro cerebral comienza en la mediana edad, aunque los síntomas aparecen décadas después. El cerebro termina su desarrollo entre los 25 y 30 años.

ejercicios.jpg A partir de ese punto, cada decisión diaria suma o resta. Horas sentados, poco movimiento y rutinas pasivas empujan el deterioro. La experta define al sedentarismo como una enfermedad silenciosa que avanza sin avisar, mientras la vida sigue frente a una pantalla.

La propuesta rompe con la idea clásica del ejercicio largo. Diez sentadillas con salto cada hora, durante unas ocho horas, logran compensar una jornada sedentaria. Un estudio citado por Nicola mostró que este gesto repetido supera los beneficios de una caminata rápida de media hora.