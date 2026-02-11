Olvida las caminatas largas: este ejercicio quema el doble de calorías sin salir de tu casa

Esta es una rutina corta y sencilla para abandonar el sedentarismo desde casa.

Cientos de investigaciones comprobaron que el sedentarismo es perjudicial para la salud e implica graves consecuencias para el futuro. Para evitar malos ratos en las próximas décadas, te recomendamos un ejercicio que promete quemar calorías, fortalecer tus piernas y mejorar tu resistencia desde casa.

Si bien hay varios estudios sobre el ejercicio físico, el que más impactó fue el que demostró que hacer 10 sentadillas con salto cada una hora, durante 8 horas, cambia el rumbo de tu vida. La conclusión fue contundente, si completas el número de repeticiones o sumás más repeticiones por hora, vas a superar todos los beneficios de una caminata rápida de 30 minutos.

sentadillas Usa calzado cómodo para hacer este ejercicio. Shutterstock ¿Cómo y por qué hacer este ejercicio? La sentadilla con salto es un ejercicio de alta intensidad que combina la sentadilla tradicional con un salto alto. Para tener los resultados esperados y poder progresar en la cantidad de repeticiones o la altura del salto, es importante conocer muy bien la técnica.

Posición inicial: colocar los pies al ancho de hombros, espalda recta, pecho erguido y mirada al frente.

Descenso: bajar las caderas hacia atrás y hacia abajo, logrando que los muslos estén en paralelo al suelo.

Salto: desde allí impulsate con fuerza hacia arriba, extendiendo las piernas y usando los pies para alcanzar la altura deseada.

Final: es importante caer suavemente sobre la parte media del pie, doblando las rodillas para amortiguar el impacto. Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock No es recoemndable agregar peso si sos principiante. Shutterstock Hacer sentadillas con salto trae decenas de beneficios para el cuerpo y tu rendimiento cotidiano. Entre los más comunes se encuentran: el fortalecimiento de las piernas, la mejora en la resistencia, quema de calorías, ayuda para aumentar la densidad ósea, alivio del estrés, entre otros.