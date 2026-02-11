Sin repeticiones interminables: el ejercicio que es tendencia este verano para tener el abdomen plano

En verano las personas lucen más sus cuerpos y por eso en algunos casos hombres y mujeres hacen deporte para verse más musculosos y fibrosos. Sin embargo, no todos saben que hay un ejercicio clave para tener el abdomen plano sin tanto esfuerzo.

Los profesores de educación física señalan que la clave está en un enfoque integral y en la activación profunda de la zona media donde se destaca un ejercicio: la plancha o plank. Se trata de un ejercicio isométrico sin movimiento donde trabaja la zona abdominal y lumbar de manera más efectiva que los tradicionales abdominales.

Este ejercicio es potente porque no solo fortalece los músculos superficiales sino también los profundos como el transverso del abdomen, oblicuos, suelo pélvico, que son cruciales para la estabilidad, la postura y, sí, un vientre más plano.

Al involucrar tantos grupos musculares de manera estática la plancha logra elevar el ritmo cardíaco y quema más calorías que el resto de los ejercicios abdominales tradicionales. Además, sirve para mejorar la postura y fortalece la columna vertebral reduciendo el riesgo de dolores lumbares.

En primer lugar, se aconseja apoyarse en los antebrazos y las puntas de los pies. Los codos deben estar debajo de los hombros y el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los talones. La cadera no tiene que caerse ni elevarse demasiado.

Gemini_Generated_Image_2gv38j2gv38j2gv3 Plancha, el ejercicio del verano. Fuente. IA Gemini.

Luego se contraen los glúteos y se “mete” el ombligo hacia la columna. Mantener el cuello alineado con la columna para evitar tensión.

Para una rutina básica se mantiene la posición de 30 a 60 segundos con un descanso de 30 segundos. Repetir de tres a cinco veces. Esa rutina se puede repetir al menos cuatro veces a la semana, aumentando el tiempo gradualmente.

Además del ejercicio para bajar la panza la alimentación saludable y una buena hidratación son clave para cumplir con este objetivo.