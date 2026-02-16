El artista cordobés volvió a los escenarios y en medio de la noche tuvo que parar el espectáculo.

La Mona Jiménez causó preocupación en las últimas horas en medio de la presentación de su show por el Día de los Enamorados. El cantante cuartetero llegó al Complejo Forja (Córdoba), donde lo esperaron miles de fanáticos para bailar y cantar juntos.

Sin embargo, en medio de la presentación, el artista tuvo que salir del escenario debido al calor extremo. En medio de la interpretación de “Se fue”, el artista interrumpió la canción y explicó al público que necesitaba hacer una pausa.

"Paramos cinco minutos antes que me caiga", explicó el cantante, priorizando claramente su salud ante este inconveniente que se le presentó en medio de un show donde deleitó a todos interpretando temas como "Y ya ves", "Anímate a vivir", entre otros.

La Mona Jiménez debió frenar el show en Córdoba por su salud La Mona Jiménez frenó su show y preocupó a todos por su salud: "Paramos" El músico decidió reorganizar el esquema habitual del show y, en lugar de realizar un único intervalo prolongado, optó por dividir el descanso en dos tramos más breves. Según expresó, la medida apuntó a recuperar aire y evitar una descompensación en medio del recital.