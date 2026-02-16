El periodista criticó duramente a La Nena de Argentina y sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En las últimas horas se viralizaron unas durísimas declaraciones de Tomás Dente contra María Becerra, una de las artistas argentinas más convocantes de Argentina. La cantante opinó sobre la marginalidad y la pobreza en una entrevista y el comunicador no le tuvo piedad.

"Hay un therian porque se autopercibe cantante llamada María Becerra y opinó sobre la marginalidad y la pobreza", expresó Tomás Dente sobre la cantante y esta frase generó una enorme polémica en las redes sociales.

María defendió a las personas en situación de calle y sostuvo que "por ahí le doy plata a alguien que está en la calle pidiendo y dicen 'pero para qué, si después se la gastan en vino'... ¿Cuál es el problema si se la gastara en vino? Probablemente tiene un montón de penas que ahogar esa persona".

Tomás Dente destrozó a María Becerra Tomás Dente destrozó a María Becerra y estalló la polémica: "Therian" "Si se quiere comprar un vino porque se quiere anestesiar porque la está pasando como el or... que se compre un vino. Él sabrá qué sé yo", comentó en otra parte. Seguido de esto, Tomás Dente siguió con la crítica.